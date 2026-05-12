Santiago del Estero tendrá una mañana muy fría: la mínima será de 6 grados este martes 12 de mayo del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada fresca desde temprano y con cielo despejado durante gran parte del día. La máxima alcanzaría los 22°C.

Hoy 00:57

El frío vuelve a hacerse sentir en Santiago del Estero durante la mañana de este martes 12 de mayo de 2026, en una jornada que comenzará con una temperatura mínima de apenas 6 grados, según el pronóstico difundido por el Servicio Meteorológico Nacional.

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De acuerdo con el organismo nacional, la temperatura máxima prevista para la jornada alcanzará los 22°C, por lo que se espera una importante amplitud térmica entre las primeras horas del día y la tarde.

El informe meteorológico indica que durante la madrugada el cielo permanecerá ligeramente nublado, mientras que desde la mañana y durante el resto del día las condiciones serán estables, con cielo despejado y sin probabilidades de lluvias.

Además, se prevén vientos leves del sector norte, lo que favorecerá un leve ascenso de la temperatura hacia la tarde, aunque el ambiente continuará fresco en las primeras horas del día.

Con este panorama, se recomienda salir bien abrigados durante la mañana, ya que las bajas temperaturas marcarán el inicio de otra jornada típicamente otoñal en la “Madre de Ciudades”.