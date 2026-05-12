Messi comparte su apoyo a Antonela en su carrera profesional

Lionel Messi ha expresado su apoyo a su esposa Antonela Roccuzzo en su nueva etapa profesional, destacando la importancia de su crecimiento laboral.

Hoy 06:10

Lionel Messi ha demostrado nuevamente su compromiso familiar al hablar sobre el desarrollo profesional de su esposa Antonela Roccuzzo, quien se encuentra en un periodo de nuevos desafíos laborales. Durante una reciente entrevista con Joaquín Álvarez en el programa Lo del Pollo, el futbolista argentino fue cuestionado sobre cómo apoya a su pareja en esta nueva faceta.

El conductor le preguntó: “Anto está full empresaria, ¿cómo es eso, te toca acompañar?”, a lo que Messi respondió, reconociendo la dificultad que enfrenta Antonela al salir de la rutina familiar que han construido juntos.

Messi enfatizó que “la verdad que a ella le cuesta mucho hacerlo”, añadiendo que su esposa ha tenido que aprender a soltar a los niños y no estar presente en su rutina diaria, como llevarlos a la escuela o a sus actividades extracurriculares.

En un tono más ligero, el campeón del mundo también mencionó que asume responsabilidades en el hogar cuando Antonela tiene compromisos laborales. “La verdad que son pocas las veces, pero sin problema. Yo acompañando de ese lado, haciéndome cargo de los nenes”, comentó entre risas, mostrando así su disposición a colaborar.

Messi expresó su orgullo por el crecimiento de Antonela, afirmando que ella ha comenzado a disfrutar de esta nueva etapa. “Ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute”, concluyó, subrayando la importancia de que Antonela se sienta satisfecha en su carrera.

La trayectoria profesional de Antonela Roccuzzo refleja no solo su ambición personal, sino también el apoyo incondicional de un esposo que valora su crecimiento y felicidad. Así, la pareja continúa construyendo su vida familiar y profesional de manera equilibrada.