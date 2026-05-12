El impacto de Advertising Week New York 2025 en el marketing global

Advertising Week New York 2025 se consolidó como el evento líder en marketing, medios y tecnología, cambiando la forma de entender la publicidad en el mundo moderno.

Hoy 05:24

Advertising Week New York 2025 reunió a más de veinte mil asistentes, mil doscientos ponentes y quinientas sesiones, convirtiendo a Manhattan en el epicentro mundial del debate sobre innovación en marketing, medios y tecnología. Durante cuatro días, los participantes discutieron sobre temas cruciales como inteligencia artificial, analítica y el futuro de la comunicación.

El evento tuvo lugar en el Penn District, en el corazón de Manhattan, donde se sintió desde el primer momento que esta edición marcaría un antes y un después en la industria del marketing. Las estrategias de marketing ya no se centran en grandes ideas creativas, sino que se basan en sistemas inteligentes capaces de analizar datos, predecir comportamientos y producir contenido en tiempo real.

Los expertos coincidieron en que el antiguo modelo lineal de planificación, ejecución y medición ha quedado obsoleto. Hoy en día, las estrategias son orgánicas y se ajustan automáticamente según la reacción del público, utilizando inteligencia artificial para optimizar presupuestos, mensajes y formatos.

Las campañas publicitarias actuales son sistemas vivos que evolucionan constantemente gracias a algoritmos que aprenden del comportamiento humano. Las marcas líderes demostraron cómo utilizan la IA generativa para desarrollar guiones, crear imágenes y personalizar mensajes en cuestión de minutos.

Uno de los debates más relevantes durante la conferencia fue la caída histórica de los medios tradicionales como la televisión y la radio. Datos de Nielsen y Deloitte revelaron que la televisión lineal representa menos del diecinueve por ciento del tiempo total de visualización en Estados Unidos, mientras que el streaming ya concentra más del cuarenta y cinco por ciento.

En este contexto, se destacó un cambio de poder irreversible en el consumo de medios. Las nuevas generaciones prefieren consumir contenido bajo demanda, lo que ha provocado que los medios tradicionales pierdan su monopolio de atención. Esto ha llevado a que las marcas se dirijan a plataformas donde la interacción y la medición son precisas.

Finalmente, la inteligencia artificial generativa fue el eje central del evento, con demostraciones impactantes que muestran su capacidad para crear campañas publicitarias completas en menos de una hora. Las agencias de marketing están en un proceso de transformación, donde la eficiencia y la precisión se han convertido en las claves del éxito en un entorno competitivo que exige rapidez y adaptabilidad.