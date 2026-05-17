El cubano Despaigne “apagó” al brasileño a Dos Santos en el debut del MVP MMA

Despaigne, medallista olímpico en taekwondo en Londres 2012, salió decidido desde el inicio y mostró una postura típica de esa disciplina, apostando al striking y a la velocidad de manos.

Hoy 00:21

El cubano Robelis Despaigne tuvo una presentación demoledora en el evento inaugural de MVP MMA, la promotora impulsada por Jake Paul, al vencer por nocaut al brasileño Junior Dos Santos en el primer asalto.

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El combate abrió la cartelera principal del evento, que contó además con figuras de renombre como Ronda Rousey y Gina Carano.

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Despaigne, medallista olímpico en taekwondo en Londres 2012, salió decidido desde el inicio y mostró una postura típica de esa disciplina, apostando al striking y a la velocidad de manos. Sin embargo, Dos Santos respondió con varias patadas a las piernas que complicaron por momentos al cubano.

Con el correr de los segundos, el ex UFC comenzó a ceder terreno ante la precisión del caribeño. Despaigne encontró los espacios y conectó una combinación letal: derecha, uppercut de izquierda y otro derechazo que dejó sin reacción al brasileño, decretando un impactante nocaut en el primer round.

La definición rápidamente se metió entre las candidatas al mejor KO de la noche y confirmó el gran momento del cubano, que continúa alternando presentaciones entre Karate Combat y las artes marciales mixtas.

Con esta victoria, Despaigne suma un triunfo de peso ante un histórico de la UFC y se posiciona como uno de los nombres a seguir dentro de la nueva promotora de Jake Paul.