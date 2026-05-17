Se desarrolló con éxito el 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero”

El tradicional certamen reunió a destacados golfistas en una competencia de 36 hoyos disputada bajo la modalidad juego por golpes. También hubo premios especiales y definiciones en distintas categorías de damas y caballeros.

Hoy 19:00

El 48º Abierto de Golf “Copa Banco Santiago del Estero” tuvo un cierre de gran nivel este fin de semana. El certamen se desarrolló con una importante participación de jugadores locales y de la región, consolidándose una vez más como uno de los eventos más destacados del calendario golfístico santiagueño.

La competencia se disputó bajo la modalidad juego por golpes, a lo largo de 36 hoyos, y contó con cuatro categorías de caballeros y dos de damas, además de las divisiones scratch. Tras la jornada decisiva del domingo, se realizó la correspondiente entrega de premios para reconocer a los mejores clasificados del torneo.

En la categoría Scratch Damas, la vencedora fue Guadalupe Enrico con un score de 156 golpes, mientras que en Scratch Caballeros el título quedó en manos de Ramiro López Bustos, quien se impuso con 145 impactos. Además, hubo distinciones especiales en Long Drive y Approach para diferentes divisiones.

En Primera Caballeros, el ganador fue Benjamín Gelid con 141 golpes, seguido por Renato Montenegro con 143. En Segunda Caballeros, el triunfo correspondió a Marcos Lucena con 140, escoltado por Nicolás Allub con 143. Por su parte, Octavio Cesca ganó la Tercera Caballeros con 135 golpes, mientras que Arístides Ledo Bogan se quedó con la Cuarta Caballeros tras registrar 139 impactos.

Entre las damas, Alejandra Voss se consagró en Segunda Categoría con 144 golpes, superando por escaso margen a Luisina Lorenzo, quien terminó con 147. En Primera Damas, la mejor fue Alfonsina Abate con una tarjeta de 74 golpes.

Los premios especiales también tuvieron sus protagonistas. Silvia Manfredi ganó el Long Drive Damas, mientras que Agustín Luna se impuso en Long Drive Caballeros y Julio Giraudo hizo lo propio en la categoría +65. En Approach, las vencedoras fueron Luisina Lorenzo en damas y Henzo Ruiz en caballeros.