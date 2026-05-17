Uno por uno: los viajes de Manuel Adorni y Bettina Angeletti que quedaron bajo la lupa de la Justicia

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete suma nuevos datos sobre viajes, hoteles de lujo y gastos en el exterior junto a su esposa.

Hoy 19:15

La Justicia avanzó en los últimos días con nuevas medidas en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su esposa, Bettina Angeletti. La investigación, impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo, ya contabiliza al menos 21 viajes realizados por el matrimonio dentro y fuera del país durante los últimos cuatro años.

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Entre los destinos relevados aparecen Aruba, España, Cancún, Nueva York, Río de Janeiro y Punta del Este, además de escapadas nacionales a Bariloche, Mendoza, Iguazú, Bahía Blanca y Mar del Plata. Los investigadores buscan determinar cómo se financiaron esos viajes y si los gastos coinciden con la evolución patrimonial declarada por el funcionario.

Uno de los puntos que generó sospechas fue una estadía familiar en el hotel Bolacuá, en Entre Ríos, donde Adorni y su familia habrían gastado alrededor de 2.350.000 pesos en dos escapadas realizadas entre fines de 2024 y noviembre de 2025.

Según la reconstrucción realizada a partir del expediente, el matrimonio habría desembolsado al menos 41.000 dólares en viajes a Madrid, Nueva York, Bariloche, Aruba y Punta del Este. La Justicia también pidió información adicional sobre un viaje de Bettina Angeletti a España realizado en septiembre de 2025 a través de la aerolínea Iberia.

En paralelo, otra causa investiga los vuelos privados utilizados por Adorni para viajar a Punta del Este durante el último carnaval. Los pasajes habrían sido facturados a nombre del periodista Marcelo Grandío y su productora, mientras que el costo total del viaje rondó los 7.830 dólares.

La pesquisa también puso bajo análisis una estadía en el exclusivo hotel Llao Llao de Bariloche, donde el funcionario y su familia pasaron cinco noches en junio de 2024. Según trascendió, el viaje habría costado unos 9 millones de pesos y el pago se habría efectuado varios meses después del check out.

Los investigadores esperan ahora informes contables y financieros para determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados por Adorni y el nivel de gastos detectado en los últimos años. De confirmarse irregularidades, el jefe de Gabinete podría ser citado para justificar el crecimiento de su patrimonio.