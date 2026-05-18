Caso Loan: la Justicia realizará una inspección ocular clave para reconstruir su desaparición

El recorrido incluirá el naranjal donde el menor fue visto por última vez, la casa de su abuela y otros puntos importantes de la investigación, a pocos días del inicio del juicio oral.

Hoy 19:19

A casi dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Justicia Federal de Corrientes realizará este martes una inspección ocular en el paraje El Algarrobal con el objetivo de reconstruir parte de los trayectos realizados por el menor antes de desaparecer.

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La medida se llevará adelante a pocos días del inicio del debate oral, previsto para el próximo 16 de junio, y buscará aportar precisiones sobre tiempos, distancias y movimientos clave dentro de la causa.

El recorrido incluirá el naranjal donde Loan fue visto por última vez el 13 de junio de 2024, la casa de su abuela Catalina y el hotel de sus primos, lugares considerados fundamentales para entender las circunstancias de la desaparición.

Además, los investigadores volverán a inspeccionar la zona donde apareció uno de los botines del niño, elemento que la Justicia sospecha que habría sido “plantado” por el excomisario Walter Maciel, quien encabezó la búsqueda durante las primeras horas del caso.

El juicio oral estará a cargo de los jueces Fermín Amado Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, mientras que la acusación será sostenida por los fiscales Carlos Schaeffer y Tamara Ahimara Pourcel.

Entre los principales imputados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan figuran la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, el excapitán de la Armada Carlos Pérez, Laudelina Peña, Antonio Benítez, Mónica Millapi, Daniel “Fierrito” Ramírez y el excomisario Maciel.

En paralelo, otro grupo de acusados deberá responder por presunto entorpecimiento de la investigación, falso testimonio y otros delitos vinculados al avance de una de las causas más impactantes del país.