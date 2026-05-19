Revelaron las condiciones que Carlo Ancelotti le puso a Neymar para llevarlo al Mundial con Brasil

El técnico italiano se comunicó con el delantero del Santos y le abrió la puerta de la selección tras casi tres años de alejamiento.

Hoy 11:44

La vuelta de Neymar a la Selección de Brasil para el Mundial 2026 comenzó a definirse antes del anuncio oficial de la lista. Según reveló la prensa brasileña, el delantero mantuvo una charla clave con Carlo Ancelotti, que terminó de abrirle la puerta para regresar al seleccionado después de casi tres años de ausencia.

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De acuerdo con lo informado por Globo Esporte, el pasado jueves Ancelotti y Rodrigo Caetano, director deportivo de Brasil, mantuvieron una videollamada con el futbolista del Santos para explicarle cuál sería su lugar dentro del nuevo ciclo.

Durante esa conversación, el entrenador italiano le dejó en claro varios puntos importantes: Neymar ya no sería el capitán del equipo y tampoco tendría asegurado un lugar como titular. Además, le explicó las nuevas normas internas y los cambios de disciplina implementados desde la llegada del nuevo cuerpo técnico.

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Tanto Ancelotti como la Confederación Brasileña de Fútbol consideraban fundamental aclarar ese nuevo escenario antes de confirmar su convocatoria. Incluso, según trascendió, se habló de limitar la exposición en redes sociales y modificar ciertas dinámicas vinculadas al entorno de la selección.

Neymar recibió el mensaje de buena manera y aseguró estar dispuesto a aportar desde el lugar que le toque ocupar. Esa predisposición terminó de convencer al cuerpo técnico, que desde el viernes ya daba prácticamente por cerrada su inclusión en la lista definitiva.

“Quiero ser claro y honesto: jugará si se lo merece”, afirmó Ancelotti en conferencia de prensa. “Tiene el mismo rol y las mismas obligaciones que los otros 25 jugadores. Puede jugar, no jugar, entrar desde el banco o ser titular. No quiero poner toda la responsabilidad sobre un solo futbolista”, explicó el entrenador.

El estado físico del delantero también fue seguido de cerca por la CBF. Neymar había encendido algunas alarmas por molestias en el gemelo durante el partido de Santos ante Coritiba, pero luego de descartarse una lesión importante, Brasil tomó la decisión final de incluirlo entre los convocados.

Tras oficializarse su regreso, Ancelotti reveló que Neymar le envió un mensaje para agradecerle la confianza. De esta manera, el astro brasileño disputará su cuarta Copa del Mundo, aunque esta vez dentro de un nuevo rol y bajo reglas diferentes en la estructura de la Selección.