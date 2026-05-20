Puntazo de San Lorenzo en su visita a Santos en Brasil por la Sudamericana

El Ciclón lo perdía por 2 a 0 y lo empató y se quedó con un punto importante por la quinta fecha del Grupo D.

Hoy 21:00

Ser hincha de San Lorenzo es vivir en un sobresalto permanente. Aquella histórica frase de Osvaldo Soriano volvió a tomar fuerza este miércoles en Brasil, donde el Ciclón pasó de estar prácticamente eliminado a quedar muy bien parado de cara a la última fecha de la Copa Sudamericana.

El equipo de Gustavo Álvarez empató 2-2 frente a Santos en el Estadio Urbano Caldeira luego de remontar una desventaja de dos goles y ahora llegará a la jornada decisiva dependiendo de sí mismo para avanzar de fase.

El inicio fue un golpe durísimo para los de Boedo. Apenas transcurrían 58 segundos cuando el Peixe aprovechó una mala transición defensiva y, tras una rápida contra, Gabriel Bontempo apareció debajo del arco para empujar la pelota y marcar el 1-0.

Pese al impacto del gol tempranero, el primer tiempo tuvo pocas emociones. Santos encontró espacios por las bandas, mientras que San Lorenzo dependió demasiado de lo que pudiera generar Nahuel Barrios. La más clara para el Ciclón fue un remate de media distancia de Manuel Insaurralde que pasó muy cerca.

Sobre el cierre de la etapa inicial llegó otro mazazo. Gabriel Barbosa ejecutó un tiro libre que se desvió en la barrera y dejó sin chances a Orlando Gill para establecer el 2-0. Inmediatamente después, Mathías De Ritis tuvo el descuento, pero apareció una enorme atajada de Gabriel Brazão.

El entretiempo parecía un calvario para San Lorenzo, que pasaba de soñar con asegurar la clasificación a quedar seriamente complicado. Sin embargo, el equipo mostró carácter y reaccionó con personalidad en el complemento.

Santos se retrasó demasiado y el Ciclón lo fue empujando contra su arco. Con un gran crecimiento de Facundo Gulli en la generación y la claridad de Insaurralde en la salida, comenzaron a aparecer también Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

El descuento llegó justamente por intermedio de De Ritis. Tras un gran centro de Nicolás Tripichio y un despeje defectuoso de la defensa brasileña, el uruguayo conectó un potente cabezazo para poner el 2-1.

San Lorenzo siguió insistiendo hasta encontrar el premio merecido. A pocos minutos del final, Gulli filtró un pase brillante para que Auzmendi definiera ante la salida de Brazão y sellara el 2-2 definitivo que dejó al equipo argentino muy bien perfilado para la última jornada.

Ahora, el panorama para el Ciclón es claro: si le gana a Deportivo Recoleta clasificará como líder del grupo. Si empata, también avanzará, aunque podría hacerlo como primero o segundo dependiendo de otros resultados. Incluso perdiendo todavía tendrá chances, aunque deberá mirar de reojo lo que ocurra entre Santos y Deportivo Cuenca.