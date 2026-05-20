Maki Rojas impactó en el programa de Hernán Drago y afirma su crecimiento artístico y digital

La cantante santiagueña atraviésales uno de los momentos más importantes de su carrera.

Hoy 22:40

La cantante santiagueña Maki Rojas atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera artística luego de su explosiva participación en “Bienvenidos a Ganar”, el programa de Canal 9 conducido por Hernán Drago, donde interpretó “Sinvergüenza” de Karina “La Princesita”. Su aparición en televisión nacional generó una fuerte repercusión en redes sociales y marcó un nuevo salto en visibilidad para la joven artista, que viene consolidándose como una de las voces emergentes de la cumbia romántica con mayor crecimiento en plataformas digitales.

Desde el inicio de su carrera solista a fines de 2022, Maki Rojas logró construir una identidad artística ligada a la música tropical y al universo digital, alcanzando miles de reproducciones en Instagram, TikTok y YouTube. Entre sus trabajos más destacados aparecen “Me vas a extrañar”, “De los besos que te dí” junto a Hernán Mattei del grupo Chaparral, además de “Clásicos Session 1”, “Sesión 2” y el enganchado “Cumbia para Vos”, grabado en el Estadio Único Madre de Ciudades. Más tarde presentó “Loca”, canción de Valentino Merlo que amplió todavía más su alcance y posicionamiento en redes.

Durante la temporada de verano 2026 en Villa Carlos Paz, la cantante tuvo una intensa actividad artística y mediática. Además de colaborar con importantes marcas en contenidos para redes sociales, fue telonera de Valentino Merlo en el Teatro Luxor, en una de las presentaciones más convocantes de la temporada cordobesa. Su presencia en escenarios de gran magnitud reafirmó el crecimiento que viene sosteniendo dentro del circuito musical nacional y fortaleció su vínculo con artistas de proyección masiva.

Otro de los proyectos que potenció su exposición fue el streaming “La Chispa Justa”, espacio que condujo junto a Laura Pérez desde Villa Carlos Paz y donde recibieron a algunos de los artistas más importantes de la temporada teatral y musical. El ciclo logró gran repercusión en plataformas digitales y mostró una faceta diferente de Maki, ligada a la conducción, el entretenimiento y el contacto directo con el público joven que sigue cada uno de sus pasos en redes sociales.

Cabe destacar que durante 2025 impulso su carrera hacia otros géneros musicales con canciones como “Y mis sueños” junto a Demi Carabajal y “Tú sí sabes quererme” con Dany Hoyos, dos lanzamientos que obtuvieron miles de reproducciones y comentarios positivos. Su más reciente estreno fue “Sin un beso”, versión de un clásico de Marcela Morelo, cuya repercusión creció aún más luego de que la propia cantante compartiera la interpretación de la santiagueña en sus redes, consolidando así una carrera en constante ascenso que combina música, televisión, streaming y fuerte impacto digital.