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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 11º
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Victoria de la Reserva de Central Córdoba en el Alfredo Terrera

El único gol del encuentro fue anotado a los 31 minutos de la etapa complementaria tras un certero cabezazo de Brandon Barrios.

20/05/2026

Los chicos de la Reserva de Central Córdoba se impusieron por 1-0 ante los de Deportivo Riestra en uno de los encuentros 14ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, disputado en el estadio Alfredo Terrera.

El único gol del encuentro fue anotado a los 31 minutos de la etapa complementaria tras un certero cabezazo de Brandon Barrios.

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán acumula 13 puntos y se ubica en la 14ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, el miércoles 27 de mayo a las 15.

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