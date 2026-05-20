Victoria de la Reserva de Central Córdoba en el Alfredo Terrera

El único gol del encuentro fue anotado a los 31 minutos de la etapa complementaria tras un certero cabezazo de Brandon Barrios.

20/05/2026

Los chicos de la Reserva de Central Córdoba se impusieron por 1-0 ante los de Deportivo Riestra en uno de los encuentros 14ª fecha de la zona B del Torneo Apertura Proyección, que organiza la Liga Profesional de Fútbol de la AFA, disputado en el estadio Alfredo Terrera.

El único gol del encuentro fue anotado a los 31 minutos de la etapa complementaria tras un certero cabezazo de Brandon Barrios.

Con este resultado, el equipo comandado por Juan Carlos Roldán acumula 13 puntos y se ubica en la 14ª posición de la zona B. Su próximo compromiso será ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, el miércoles 27 de mayo a las 15.