El Selkirk Rex, el gato con aspecto de inteligencia artificial

El Selkirk Rex ha ganado popularidad en redes sociales debido a su distintivo pelaje rizado, causando confusión con imágenes generadas por inteligencia artificial.

Hoy 07:01

En el mundo digital, el Selkirk Rex ha capturado la atención de internautas por su apariencia única, que muchos confunden con efectos de inteligencia artificial. Sin embargo, este gato no es un producto de la tecnología, sino una raza doméstica auténtica con un pelaje rizado, denso y suave, similar al de un poodle.

La historia de esta curiosa raza se remonta a 1987 en Montana, Estados Unidos, donde una gata de granja dio a luz a un cachorro con pelo rizado. Este evento marcó el inicio de una nueva línea felina, que ha sido oficialmente reconocida por los criadores de gatos.

El rasgo más distintivo del Selkirk Rex es su pelaje rizado, que puede variar en longitud y se presenta en una amplia gama de colores y patrones, lo que lo hace aún más atractivo para los amantes de los felinos.

Aparte de su inusual aspecto, el Selkirk Rex es conocido por su carácter equilibrado. Es un gato que se caracteriza por ser afectuoso, paciente y sociable, adaptándose fácilmente a ambientes familiares que incluyen niños y otras mascotas.

Este gato también busca la compañía humana, disfrutando de la atención sin ser excesivamente demandante, lo que lo convierte en un compañero ideal para cualquier hogar.

Los cuidados para mantener la salud del Selkirk Rex son sencillos pero requieren constancia. Necesita una dieta equilibrada y visitas veterinarias regulares para asegurar su bienestar general.

El pelaje rizado de esta raza necesita atención especial: se recomienda cepillarlo de dos a tres veces por semana para evitar nudos y conservar su textura. En ocasiones, puede ser necesario bañar al gato y realizar una limpieza cuidadosa de sus ojos y orejas.

Su aspecto esponjoso y su temperamento tranquilo han llevado al Selkirk Rex a ser apodado “gato oveja”, una mezcla de ternura y rareza que lo convierte en una de las razas más queridas entre los aficionados a los gatos.