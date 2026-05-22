Crítica de "Se tiene que morir mucha gente"

Las miserias cotidianas y las amistades al borde del desastre encuentran en el humor su forzoso salvavidas en una serie violentamente divertida.

Hoy 07:13

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Victoria Martín dinamita la tentación de acomodarse en el molde de la comedia generacional reciente para firmar una obra más afilada y menos complaciente. Lejos del empoderamiento sin aristas que ha definido la ficción contemporánea, Martín desplaza el foco hacia el cinismo, la mala leche y la hiriente honestidad que se espera de la creadora del canal 'Living Postureo' y del exitoso pódcast 'Estirando el chicle', Carolina Iglesias mediante. El resultado es una comedia dramática que se permite ser tan cruel y vergonzante como la vida misma, donde los desequilibrios mentales, las miserias cotidianas y la fragilidad de la amistad encuentran en el humor su forzoso salvavidas.

Comedia perpetua

La serie crece cuando convierte su proceso creativo en materia narrativa, evitando que el oficio sea un mero trasfondo y convirtiendo a la magnética Anna Castillo en guionista de un decadente late night, rodeada de un ecosistema que remite a la trastienda real de la comedia española. No es un guiño, la presencia de nombres fundamentales como Yúnez Chaib, Jorge Yorya y Litos es una declaración de intenciones.

Forma y fondo

La desbordante naturalidad de Laura Weissmahr y la entrega de Macarena García sirven al relato de indispensables secundarias, pero la verdadera sorpresa es Sofía Otero, chispeante personificación del depresivo inconsciente de la protagonista, otra de las arriesgadas fortalezas de una serie de tono libérrimo y formas elegante.

La dirección de parte de los episodios de Sandra Romero confirma el talento que adivinamos de la cineasta tras 'Por donde pasa el silencio' (2024), y la firma de la propia Martín y de su inseparable Nacho Pardo en los capítulos restantes subraya la autoría de un relato sincero, alocado y, por suerte para todos, violentamente divertido.

Para los que no necesitan tiempo para reírse de la tragedia...