Maika Monroe protagoniza el primer trailer de "Victorian Psycho", el thriller basado en la novela de Virginia Feito

La película, presentada por Bleecker Street, lanzó su primer tráiler y propone una inquietante historia ambientada en la era victoriana. Se estrenará en Estados Unidos en septiembre.

Hoy 07:29

La productora Bleecker Street presentó el primer tráiler de “Victorian Psycho”, la adaptación cinematográfica de la novela homónima de la escritora española Virginia Feito, quien además se desempeña como guionista y productora ejecutiva del proyecto. La película se inscribe dentro del género del thriller psicológico con tintes de terror y promete una historia inquietante y cargada de tensión.

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La trama se centra en la llegada de Winifred Notty, contratada por el señor y la señora Pounds para cumplir con el ideal de institutriz victoriana. Su tarea incluye educar a los niños de la familia —Drusilla y el pequeño Andrew— en disciplinas como francés, costura, álgebra e historia, además de encargarse de sus rutinas diarias. Sin embargo, lo que comienza como un entorno de aparente normalidad pronto se transforma en un escenario cargado de secretos.

A medida que avanza la historia, queda en evidencia que Ensor House y sus habitantes esconden oscuros y perversos secretos, incluso más inquietantes que los de la propia institutriz. La figura de Notty se revela progresivamente como perturbadora, capaz de convertir situaciones cotidianas, como una reunión social con invitados y niños, en episodios macabros.

El relato también se adentra en el pasado de la protagonista, planteando interrogantes sobre qué acontecimientos la llevaron a su estado actual. En ese contexto, una fría mañana de Navidad se convierte en el punto de quiebre donde todas las piezas encajan, dando lugar a un desenlace que se aleja por completo de los finales clásicos de los cuentos de hadas.

El film está encabezado por Maika Monroe, acompañada por un destacado elenco que incluye a Thomasin McKenzie, Ruth Wilson y Jason Isaacs. La dirección está a cargo de Zachary Wigon, quien apuesta por una puesta en escena elegante y perturbadora para potenciar el clima de la historia.

“Victorian Psycho” tiene previsto su estreno en los cines de Estados Unidos el próximo 25 de septiembre, posicionándose como una de las propuestas más intrigantes dentro del cine de suspenso para la próxima temporada.