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El clima en Termas de Río Hondo: frío parcial y sol a la vista para el fin de semana

Los termenses experimentan un clima fresco con condiciones parcialmente nubladas. El pronóstico para los próximos días anticipa un ascenso en las temperaturas.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran bajo un cielo parcialmente nublado con una temperatura actual de 5.4 °C. La sensación térmica, sin embargo, es de 3.8 °C, lo que invita a los habitantes a abrigarse bien.

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La humedad en la región es del 100%, lo que genera una atmósfera bastante fría. El viento sopla a 7.2 km/h desde el este, contribuyendo a que la sensación de frío sea más intensa.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima alcance los 8.3 °C y la máxima se eleve hasta los 17.2 °C. A medida que avance el día, el clima se mantendrá fresco, pero con algo de sol que podría asomarse entre las nubes.

El sábado 23 de mayo, el clima lucirá más prometedor con condiciones soleadas y temperaturas que oscilarán entre los 7.3 °C y los 17.8 °C. Esto significa que los termenses podrán disfrutar de un fin de semana más ameno.

Finalmente, el domingo 24 de mayo también se prevé un día soleado, con mínimas de 7.7 °C y máximas que alcanzarán los 19.4 °C. Estas condiciones hacen que sea un excelente momento para disfrutar al aire libre en Termas de Río Hondo.

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