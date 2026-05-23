El reconocido chef Rodrigo Cascón volverá al Festival Nacional del Asado con Cuero y Locro Criollo

El reconocido chef Rodrigo Cascón volverá a participar del Festival Nacional del Asado con Cuero y Locro Criollo, uno de los eventos gastronómicos y culturales más importantes de la región, que tendrá lugar en la ciudad de Sumampa y reunirá a visitantes de distintos puntos del país.

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El cocinero, conocido por su participación en el programa “Argentina x Argentinos”, llegará acompañado por el equipo de Destinos y Sabores TV, integrado por Sebastián Coria y Ángel Gómez, quienes realizarán una cobertura especial para América TV mostrando las tradiciones, sabores y la cultura popular que caracterizan al festival.

Uno de los momentos más esperados será “La Noche de los Fuegos”, prevista para el 24 de mayo, donde Cascón realizará una demostración gourmet abierta al público utilizando ingredientes criollos y productos regionales, en la previa de los festejos patrios del 25 de Mayo.

A través de un video difundido por la organización, el chef invitó a toda la comunidad y a turistas de diferentes provincias a participar de esta nueva edición del festival y disfrutar de una propuesta que combina gastronomía, tradición y espectáculos en vivo.

El encuentro se desarrollará en el predio de cuatro hectáreas del Camping Municipal de Sumampa. El concurso gastronómico comenzará oficialmente a las 10 de la mañana y, desde las 11, el escenario principal dará inicio a los espectáculos artísticos y musicales.

La presencia de Rodrigo Cascón volverá a ser uno de los grandes atractivos del festival, que año tras año continúa consolidándose como una de las celebraciones populares más convocantes de Santiago del Estero.