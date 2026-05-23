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Mascotas

Buscan a los dueños de una perrita encontrada en el barrio Saint Germain

Es de raza pointer, tamaño mediano, muy cariñosa y fue hallada sobre calle Nicolino Locche. Se solicita difusión para dar con su familia.

Hoy 11:43

En el barrio Saint Germain fue encontrada una perrita de raza pointer, de tamaño mediano, sobre calle Nicolino Locche, que actualmente se encuentra resguardada a la espera de su familia.

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Según informaron, se trata de una perrita muy cariñosa y educada, que se nota lleva un tiempo extraviada, por lo que se presume que podría haberse alejado de su hogar recientemente o estar siendo buscada por sus dueños.

Quienes puedan aportar datos útiles o reconozcan al animal pueden comunicarse al teléfono 3855027238, disponible para cualquier información que permita dar con su familia.

Se solicita la colaboración de la comunidad para lograr su pronta restitución a su hogar.

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