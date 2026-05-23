Buscan a los dueños de una perrita encontrada en el barrio Saint Germain

Es de raza pointer, tamaño mediano, muy cariñosa y fue hallada sobre calle Nicolino Locche. Se solicita difusión para dar con su familia.
En el barrio Saint Germain fue encontrada una perrita de raza pointer, de tamaño mediano, sobre calle Nicolino Locche, que actualmente se encuentra resguardada a la espera de su familia.
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Según informaron, se trata de una perrita muy cariñosa y educada, que se nota lleva un tiempo extraviada, por lo que se presume que podría haberse alejado de su hogar recientemente o estar siendo buscada por sus dueños.
Quienes puedan aportar datos útiles o reconozcan al animal pueden comunicarse al teléfono 3855027238, disponible para cualquier información que permita dar con su familia.
Se solicita la colaboración de la comunidad para lograr su pronta restitución a su hogar.