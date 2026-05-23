Sorpresa en la zona oeste: encontraron un flamenco sobre un colectivo y debieron rescatarlo

El inusual episodio ocurrió durante la madrugada de este sábado en la base de las líneas 15 y 17. El ave tenía dificultades para volar y fue asistida por trabajadores de la empresa hasta la llegada de personal especializado.

Hoy 11:31

Una inesperada escena sorprendió a trabajadores santiagueños de una empresa de transporte urbano de la zona oeste de la ciudad, durante las primeras horas de este sábado, cuando descubrieron que un flamenco se encontraba posado sobre uno de los colectivos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada, en el predio ubicado en la intersección de Suárez y Colón, donde funcionan las líneas 15 y 17.

Según relató un lector a Diario Panorama, al llegar a su lugar de trabajo se encontró con el ave sobre una de las unidades de la empresa. De inmediato, el guarda conocido como "Chapa" y el chofer Eric Coronel intervinieron para asistirla.

De acuerdo con el testimonio, el flamenco presentaba dificultades para volar, por lo que ambos trabajadores lograron bajarlo del techo del colectivo y mantenerlo resguardado mientras solicitaban ayuda.

Posteriormente acudieron al lugar efectivos de Bomberos y personal de Fauna, quienes se hicieron cargo del ejemplar para trasladarlo y brindarle la atención necesaria.

Fuentes consultadas indicaron que el ave será evaluada y recibirá los cuidados correspondientes antes de ser liberada nuevamente en su hábitat natural.