Escala la guerra: Rusia lanzó un ataque masivo sobre Kiev después de una ofensiva ucraniana

Las explosiones sacudieron distintos puntos de la capital ucraniana luego de que Moscú prometiera responder al ataque que dejó al menos 18 muertos en Starobilsk.

Hoy 20:52

La guerra entre Rusia y Ucrania volvió a escalar este domingo luego de que fuerzas rusas lanzaran un ataque masivo con misiles balísticos sobre la ciudad de Kiev, horas después de una ofensiva ucraniana contra una localidad ocupada por Moscú en la región de Lugansk.

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Las autoridades militares ucranianas informaron que varias explosiones se escucharon en distintos sectores de la capital tras la activación de las sirenas antiaéreas. El jefe de la administración militar de Kiev, Timur Tkatchenko, advirtió a la población sobre un “ataque masivo” y pidió permanecer en refugios.

“Es posible que se produzcan nuevos disparos. Permanezcan en los refugios”, escribió el funcionario en Telegram mientras se reportaban impactos sobre edificios residenciales y otros puntos de la ciudad.

Según reportes preliminares, al menos cuatro zonas de Kiev fueron alcanzadas por los misiles. Tras los ataques, Ucrania emitió una alerta aérea general en todo el país ante el temor de nuevos bombardeos.

La ofensiva rusa ocurrió luego de que Ucrania atacara la ciudad de Starobilsk, en la región de Lugansk, actualmente bajo ocupación rusa. De acuerdo con autoridades vinculadas al Kremlin, el ataque dejó al menos 18 muertos y 42 heridos.

Desde Kiev sostuvieron que el objetivo del ataque eran altos mandos militares rusos vinculados a unidades de drones desplegadas en la zona ocupada. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin negó que existieran instalaciones militares en el área afectada.

La tensión ya venía creciendo en las últimas horas luego de que Estados Unidos alertara sobre la posibilidad de “un ataque aéreo de gran magnitud” por parte de Rusia. Los servicios de inteligencia occidentales habían advertido sobre movimientos militares compatibles con una ofensiva combinada sobre Kiev y otras regiones ucranianas.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy aseguró que sus servicios de inteligencia recibieron información de socios estadounidenses y europeos sobre la posible utilización del misil ruso Oreshnik en futuros ataques.

“Estamos viendo señales de preparación para un ataque combinado en territorio ucraniano”, afirmó Zelenski, quien además pidió a la población mantenerse alerta y acudir a refugios ante las alarmas aéreas.

La nueva escalada vuelve a encender las alarmas internacionales en medio de una guerra que continúa sin señales de una salida diplomática cercana y con un creciente temor a una expansión regional del conflicto.