El Gobierno prepara una segunda tanda de reformas y busca enviarla al Congreso en junio

La Casa Rosada define el nuevo paquete legislativo en medio de tensiones internas en la mesa política. El proyecto incluye cambios en competencia, sociedades, desregulación y juicio por jurados.

Hoy 22:50

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una segunda tanda de reformas estructurales que planea enviar al Congreso durante el mes de junio, luego del último paquete legislativo remitido por el presidente Javier Milei.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según fuentes oficiales, la definición del cronograma quedará en manos de la mesa política que volverá a reunirse este martes, con la participación de Santiago Caputo y Martín Menem, en un contexto atravesado por recientes tensiones internas dentro del oficialismo. En paralelo, el lunes el Presidente encabezará una reunión de Gabinete para terminar de ordenar la agenda.

El último envío legislativo quedó limitado a cuatro proyectos: el Super-RIGI, la ley de gestión de intereses (lobby), la iniciativa sobre ludopatía y los cambios en etiquetado frontal de alimentos. Dos de ellos ingresaron por Diputados y dos por el Senado, lo que dejó para una segunda etapa reformas de mayor impacto estructural.

Entre las iniciativas que quedaron fuera y que ahora se preparan para junio se encuentran la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia, modificaciones en la Ley General de Sociedades, el proyecto de juicio por jurados y un amplio paquete de desregulación económica.

En el área de competencia, el Gobierno trabaja sobre cambios que apuntan a redefinir el alcance de la autoridad regulatoria. El borrador que circula propone limitar la intervención en casos de “abuso de posición dominante” exclusivamente a conductas de carácter exclusorio, dejando afuera discusiones vinculadas a precios considerados altos. Además, se prevé duplicar los umbrales de notificación para fusiones y adquisiciones, con el objetivo de reducir la cantidad de operaciones sujetas a control previo.

En materia societaria, el Ejecutivo impulsa una actualización de la Ley General de Sociedades 19.550. El objetivo es modernizar el marco legal para empresas, startups y filiales extranjeras. Entre los puntos en análisis se incluye la posibilidad de sociedades unipersonales de responsabilidad limitada y la incorporación de incentivos como las “stock options” para empleados y proveedores. También se evalúan mecanismos para agilizar la salida de socios minoritarios en determinadas condiciones.

Otro de los proyectos en revisión es el de juicio por jurados, que propone su implementación en el ámbito federal para delitos con penas superiores a cinco años. El esquema contemplado prevé jurados populares de 12 integrantes titulares, con suplentes y paridad de género. El jurado sería el encargado de definir la culpabilidad o inocencia, mientras que el juez conduciría el proceso y definiría la aplicación del derecho.

El paquete de desregulación, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, es el más amplio y aún no está cerrado. Incluye reformas en sectores como navegación y cabotaje, mercado inmobiliario, seguros y mercado de capitales, con el objetivo oficial de reducir costos, eliminar intermediaciones y ampliar la competencia.

En el Gobierno sostienen que la estrategia de junio también deberá convivir con otros debates abiertos, como la reforma electoral, el acuerdo con holdouts y la reforma del Código Penal, que por ahora permanece trabada y sin fecha de tratamiento.