Secuestran 10.000 dosis de cocaína en Tucumán durante un operativo policial

Un operativo policial en Tucumán resultó en la incautación de 800 gramos de cocaína, equivalente a 10.000 dosis, en un vehículo que realizaba maniobras sospechosas.

Hoy 01:11

Durante la medianoche del viernes, un operativo policial en Tucumán llevó a cabo la incautación de 800 gramos de cocaína, lo que equivale a aproximadamente 10.000 dosis. Este procedimiento se realizó sobre la Ruta Nacional 9, específicamente en el kilómetro 1280.

El comisario principal Marcos Morante, jefe de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Banda del Río Salí, detalló que un equipo investigativo, liderado por el oficial principal Monteros, detectó un vehículo que había realizado una maniobra inusual, lo que despertó la atención del personal policial.

Al interceptar el automóvil y proceder a un control del rodado, los efectivos notaron la posible presencia de sustancias prohibidas. En presencia de dos testigos, se llevó a cabo una requisa que resultó en el hallazgo de medio ladrillo de cocaína, dosis en bochitas y una balanza de precisión.

El personal de la DIDROP Este realizó pruebas de campo, confirmando que la sustancia incautada era efectivamente cocaína, con un peso total de 800 gramos. Morante indicó que esta cantidad de cocaína tiene un valor estimado en la calle de aproximadamente 10 millones de pesos.

El Juzgado Federal N° 3 de Tucumán fue informado del caso y ordenó la detención e incomunicación del individuo involucrado, quien permanece en esa Unidad Especial mientras se investiga si tiene antecedentes relacionados con el narcotráfico.

El sospechoso se movilizaba en un automóvil Fiat Uno color blanco, que también fue secuestrado. En el interior del vehículo, se halló un frasco con bolsitas que contenían una sustancia blancuzca que también dio positivo para cocaína, las cuales estaban ya fraccionadas para la venta.