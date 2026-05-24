Una mujer de 70 años cae con su auto a una piscina tras error de reversa

Una mujer de unos 70 años se hundió en una piscina subterránea en Corea del Sur tras colocar su vehículo en reversa por error en un centro deportivo.

Hoy 07:01

Una mujer de aproximadamente 70 años sufrió un accidente que la llevó a terminar dentro de una piscina subterránea en un centro deportivo de Gyeongsang del Sur, Corea del Sur. La conductora, según los informes, colocó su vehículo en reversa por error, lo que desencadenó una serie de eventos desafortunados.

Al poner el auto en reversa, la mujer impactó contra otro vehículo y atravesó los ventanales de cristal del establecimiento, culminando su trayectoria en el agua. Este incidente generó momentos de tensión entre los presentes en el lugar, quienes presenciaron la escena con alarma.

Los nadadores que se encontraban en la piscina reaccionaron rápidamente, logrando rescatar a la mujer antes de que la situación se tornara más peligrosa. Su pronta intervención fue crucial para evitar consecuencias mayores.

Tras el rescate, la mujer fue trasladada a un centro médico cercano para recibir atención urgente. Durante el incidente, otra mujer de aproximadamente 50 años también resultó herida debido a los cristales rotos y tuvo que ser hospitalizada.

Las autoridades competentes han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias que condujeron a esta maniobra errónea que culminó en la piscina. Se busca entender cómo pudo suceder este accidente en un lugar que debería ser seguro para los usuarios.

Este incidente resalta la importancia de la seguridad vial y las precauciones necesarias al manejar en áreas con alta afluencia de personas. Los operadores de centros deportivos deben considerar medidas adicionales para prevenir accidentes similares en el futuro.