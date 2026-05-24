Tras la polémica, Cuti Romero tuvo que volver a Inglaterra y no podrá acompañar a Belgrano en la final ante River

El defensor cordobés había viajado a Argentina para continuar su recuperación y presenciar la definición del Apertura, pero regresó a Londres en medio de las críticas desde Tottenham.

Hoy 00:23

Cristian “Cuti” Romero no estará presente en la final del Torneo Apertura entre Belgrano y River. El defensor cordobés, reconocido hincha del Pirata, regresó a Inglaterra en medio de la polémica que generó su viaje a Argentina mientras Tottenham se juega la permanencia en la Premier League.

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Romero había llegado al país después de la histórica clasificación de Belgrano a la final, tal como había dejado entrever en redes sociales. Su presencia en Córdoba fue celebrada por los hinchas celestes, que destacaron su sentido de pertenencia con el club que lo vio nacer futbolísticamente.

Sin embargo, la situación no cayó bien en Inglaterra. El Cuti es capitán de Tottenham, equipo que atraviesa una crisis deportiva y que este domingo tendrá un partido decisivo ante Everton para intentar asegurar su continuidad en la máxima categoría del fútbol inglés.

El defensor no juega desde hace un mes por una lesión ligamentaria en la rodilla y se había mostrado entrenándose en las instalaciones de Belgrano como parte de su proceso de recuperación. Esa imagen, lejos de pasar inadvertida, generó fuertes cuestionamientos de hinchas y medios británicos.

La polémica incluso obligó a Roberto De Zerbi, entrenador de Tottenham, a dar explicaciones públicas. “Habló con los médicos. Juntos decidieron ir a Argentina para completar la rehabilitación con el personal médico argentino. Hablamos la semana pasada. Está lesionado, no soy estúpido”, expresó el técnico.

El DT también defendió el compromiso del argentino con el club inglés. “Si entiendo que hay algún jugador que piensa en sí mismo antes que en el club, no puedo ser el mismo”, agregó, en un intento por bajarle el tono a la controversia.

Pese al aval médico y del cuerpo técnico, el clima alrededor de Romero se volvió cada vez más tenso. Algunos medios ingleses cuestionaron su viaje e incluso plantearon la posibilidad de que Tottenham evalúe una venta en el próximo mercado europeo.

En ese contexto, el defensor regresó rápidamente a Londres y quedó descartada su presencia en el estadio Mario Alberto Kempes para acompañar a Belgrano en la final ante River.

Este sábado, Romero publicó una historia de Instagram junto a su hijo en una peluquería británica, lo que confirmó que ya se encontraba nuevamente en Inglaterra. Allí continuará con su recuperación antes de sumarse a la Selección Argentina, prevista para el 1° de junio en Kansas.

Mientras tanto, desde Belgrano intentaron manejar la situación con cautela. El presidente Luis Artime fue consultado durante el banderazo de los hinchas y dejó una respuesta poco clara sobre la presencia del defensor en la final.

“No sé si va a ir. Surgió un trascendido. La verdad está entrenando en nuestro predio porque se está preparando para la Selección, él está lesionado y hoy tiene que prepararse lo mejor posible”, expresó el dirigente.

Finalmente, el Cuti no podrá estar en Córdoba para una cita histórica del Pirata. Belgrano buscará ante River el primer título de su historia en Primera División, aunque lo hará sin uno de sus hinchas más reconocidos en la tribuna.