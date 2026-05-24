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Termas de Río Hondo aguarda un día radiante: clima perfecto para disfrutar hoy Domingo 24 de mayo de 2026

Los termenses pueden esperar un día mayormente soleado con temperaturas agradables. El clima se mantendrá estable en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, la ciudad de Termas de Río Hondo se presenta parcialmente nublada con una temperatura actual de 10.3 °C. La sensación térmica es de 9 °C, lo que invita a los termenses a abrigarse un poco al comienzo del día.

A medida que avanza la jornada, se espera que el sol haga su aparición, brindando un clima soleado y cálido para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19.6 °C, lo que promete ser un día agradable para los habitantes de la ciudad.

Para mañana, se prevé un nuevo día soleado con mínimas de 9.3 °C y máximas que rondarán los 19.2 °C. Una excelente oportunidad para que los termenses aprovechen el buen tiempo y salgan a disfrutar de la naturaleza.

El martes no será la excepción, ya que se anticipa un clima seco y soleado con mínimas de 10.1 °C y máximas de 20.6 °C. La semana comenzará con un aire primaveral que permitirá actividades al aire libre.

En resumen, hoy los termenses pueden esperar un clima soleado con temperaturas que van desde los 7.3 °C hasta los 19.6 °C. El pronóstico para los próximos días indica más de lo mismo, con condiciones ideales para disfrutar del aire libre.

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