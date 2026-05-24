Impactante nocaut: la pelea de los “250 kilos” entre dos luchadores en el boxeo sin guantes

Si parpadeas pierdes. Así de rápido se definió la pelea donde Domingos Ruskov se impuso por nocaut técnico a Zdravko BadNews al minuto del combate.

Hoy 10:54

La noche del Dogfight Wild Tournament 4 en el Palacio Vistalegre de Madrid dejó una de las imágenes más impactantes del circuito de deportes de contacto. Domingos Ruskov se impuso por nocaut técnico a Zdravko BadNews en un combate de bare knuckle, la modalidad de boxeo sin guantes, que se resolvió en cuestión de segundos y que confirmó la naturaleza implacable y la brutalidad de este formato. Según reportes recogidos por Marca, la pelea entre ambos pesos pesados superó las expectativas en cuanto a intensidad y contundencia.

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La velada reunió a cientos de aficionados en el recinto madrileño para presenciar ocho combates bajo reglas diversas, donde el cruce de estilos y la agresividad fueron el denominador común. El plato fuerte de la noche fue la exhibición de fuerza entre Ruskov y Zdravko, dos luchadores que superan los 1,89 metros de altura y alcanzan los 128 kilos, enfrentados bajo la estricta normativa del bare knuckle. Esta disciplina, que prohíbe patadas y agarres para centrarse exclusivamente en los puñetazos, exige un grado alto de resistencia y capacidad de reacción, aspectos que quedaron en evidencia durante el breve desarrollo del combate principal.

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La tensión se hizo palpable desde el inicio de la jornada, especialmente tras el careo del día anterior, cuando ambos contendientes anticiparon un enfrentamiento sin concesiones. El ambiente en el Palacio Vistalegre reflejaba una mezcla de expectación y nerviosismo ante la inminente batalla a puño limpio. El combate arrancó con un intercambio explosivo por parte de Zdravko, quien intentó sorprender con su característico estilo agresivo. Sin embargo, Ruskov reaccionó con frialdad y precisión, midiendo la distancia y esperando el momento idóneo para lanzar su ofensiva.

La resolución llegó en apenas unos segundos. Ruskov detectó una brecha en la defensa de su oponente y conectó una mano derecha directa al rostro del búlgaro. El impacto resultó definitivo: Zdravko fue incapaz de responder al conteo reglamentario del árbitro, lo que deribó en un nocaut técnico tras comprobar que el peleador local no se encontraba en condiciones de continuar. El resultado confirmó la predicción de quienes anticipaban un desenlace rápido y sin margen para las dudas, reafirmando la severidad de la modalidad bare knuckle.

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La trayectoria de Quentin “Ruskov” Domingos añade contexto a la contundencia demostrada en Madrid. De acuerdo con los registros de portales especializados como Tapology, el púgil luso-francés suma 11 victorias, 5 derrotas y 1 combate sin resultado en su historial de artes marciales mixtas (MMA). La mayoría de sus triunfos se han producido por la vía del KO o el TKO, lo que corrobora la potencia de su pegada. Ha competido en ligas como KSW (Konfrontacja Sztuk Walki) y European Beatdown, y protagonizó en 2021 una victoria notable ante Antonio “Pezao” Silva, exluchador de UFC.

La cartelera del Dogfight Wild Tournament 4 incluyó, además, una variedad de formatos y reglas. Entre los más destacados, la pelea Not Rules enfrentó a Abner Lloveras y Yan Blasco bajo una normativa que privilegia el striking—puñetazos, patadas, rodillas y codos—y desincentiva la lucha en el suelo, buscando mantener la acción constante. La diversidad de propuestas incluyó también combates por parejas, duelos entre disciplinas como sumo y boxeo y enfrentamientos en espacios reducidos, lo que amplió el atractivo para el público reunido en la capital española.

La victoria de Ruskov ante Zdravko se inscribe en una tendencia creciente de eventos de contacto extremo en Europa. En paralelo, la categoría bare knuckle continúa ganando adeptos por la crudeza de sus enfrentamientos y la rapidez con la que se resuelven la gran mayoría.