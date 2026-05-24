La policía de Brasil desbarató una mega red criminal con figuritas falsas del Mundial 2026

La policía de Brasil incautó cerca de 200.000 figuritas falsificadas del Mundial 2026 durante un operativo realizado en las afueras de Río de Janeiro. Los adhesivos fueron encontrados dentro de un colectivo en la ciudad de Nova Iguaçu, junto a camisetas falsas de la selección brasileña, en medio del furor que genera el tradicional álbum de Panini en el país.

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El operativo fue realizado en la periferia norte de Río de Janeiro y terminó con el secuestro de una enorme cantidad de cromos apócrifos vinculados al álbum oficial del Mundial. Según informó la policía en un comunicado, las figuritas estaban almacenadas dentro de un autobús que circulaba por Nova Iguaçu.

Además de los adhesivos ilegales, los agentes también hallaron camisetas falsificadas de la selección brasileña, varias de ellas con el histórico dorsal número 10. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron pilas de estampas sobre mesas junto a prendas amarillas de la Seleção.