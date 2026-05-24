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La policía de Brasil desbarató una mega red criminal con figuritas falsas del Mundial 2026

Los cromos truchos fueron hallados en un colectivo junto a camisetas de la selección brasileña.

Hoy 11:45
Productos falsificados

La policía de Brasil incautó cerca de 200.000 figuritas falsificadas del Mundial 2026 durante un operativo realizado en las afueras de Río de Janeiro. Los adhesivos fueron encontrados dentro de un colectivo en la ciudad de Nova Iguaçu, junto a camisetas falsas de la selección brasileña, en medio del furor que genera el tradicional álbum de Panini en el país.

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El operativo fue realizado en la periferia norte de Río de Janeiro y terminó con el secuestro de una enorme cantidad de cromos apócrifos vinculados al álbum oficial del Mundial. Según informó la policía en un comunicado, las figuritas estaban almacenadas dentro de un autobús que circulaba por Nova Iguaçu.

Además de los adhesivos ilegales, los agentes también hallaron camisetas falsificadas de la selección brasileña, varias de ellas con el histórico dorsal número 10. Las imágenes difundidas por las autoridades mostraron pilas de estampas sobre mesas junto a prendas amarillas de la Seleção.

“Todo el material incautado será sometido a análisis forenses y, posteriormente, será destruido”, informó la institución policial tras el procedimiento.

Las autoridades brasileñas confirmaron que la causa todavía continúa abierta y que el objetivo principal es encontrar a las personas involucradas en la fabricación y distribución de la mercadería falsificada.

“La investigación continúa en curso para identificar a los responsables de la fabricación y distribución de la mercancía falsificada”, señalaron desde la policía.

En Brasil, el álbum oficial del Mundial se transforma en un fenómeno masivo cada vez que se disputa la Copa del Mundo. Miles de fanáticos compran paquetes diariamente y organizan intercambios para completar las colecciones, lo que también genera un importante mercado paralelo alrededor de las figuritas.

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