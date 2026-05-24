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Gran concurrencia de turistas al Museo del Automóvil de Termas durante el fin de semana largo

El director del museo, Jalo Cano, dialogó con Diario Panorama y destacó el movimiento turístico registrado durante estos días.

Hoy 12:29

En el marco del fin de semana largo por el feriado del 25 de Mayo, el Museo del Automóvil del Autódromo Internacional Termas de Río Hondo recibió una importante cantidad de visitantes provenientes de distintos puntos del país.

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El director del museo, Jalo Cano, dialogó con Diario Panorama y destacó el movimiento turístico registrado durante estos días.

“Cientos de turistas de todo el país nos están visitando, sobre todo mucha gente joven y familias, que es un buen dato para nosotros y para la provincia”, expresó.

Además, resaltó el crecimiento del museo como atractivo turístico de la ciudad y adelantó la incorporación de nuevas propuestas tecnológicas. “Estamos muy contentos y estamos incorporando nuevas tecnologías para entretenimiento de los jóvenes, adolescentes y también para adultos”, señaló.

Museo del automóvil Museo del automóvil

El museo permanece abierto de martes a domingo y también durante los feriados, consolidándose como una de las principales opciones para quienes visitan Termas de Río Hondo.

En cuanto a las tarifas, Cano informó que la entrada general tiene un valor de 4.000 pesos, mientras que menores y jubilados abonan 3.500 pesos.

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