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La intendente Fuentes participó del acto inaugural de la 19° edición del Torneo juvenil “David Werenitzky”

El presidente de la entidad agradeció la participación de los jóvenes deportistas y a las autoridades provinciales y municipales por su presencia permanente en esté tradicional evento deportivo.

Hoy 13:38
Lawn Tenis

Invitados por el Lawn Tenis Club, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, el Ing. Mario Benavente participaron del acto inaugural de la 19° edición del Torneo de Rugby Juvenil “David Werenitzky” que convocó a 16 equipos de Salta, Córdoba, San Juan, Santa Fe, Corrientes y Santiago del Estero.

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La ceremonia dio inicio con la entonación del Himno nacional y las palabras de bienvenida del presidente de la entidad, Adrián Alvarado, quien agradeció la participación de los jóvenes deportistas y de las autoridades provinciales y municipales por su presencia permanente en esté tradicional evento deportivo.

Luego, la Ing. Fuentes destacó a los organizadores por la planificación del evento que año a año convoca a deportistas de diferentes provincias.

“Este esfuerzo que hace el club es para que a 19 años no se pierda el recuerdo de David y que sus compañeros han permitido que no se borre y que permite que quede en la comunidad”, resaltó la jefa comunal.

Asimismo, señaló “Que éste torneo siempre los encuentre, pensando que Santiago los recibe, los abraza, y que lo disfruten y seguramente lo puedan venir a visitar en otro momento”.

La intendente también estuvo acompañada por los subsecretarios de Economía, Francisco Zamora, y de Coordinación, Daniel Kobylanski.

La ceremonia continuó con las palabras del Subsecretario de Turismo de Turismo, Nelson Bravo quien transmitió los saludos del Gobernador Elías Suárez y auguro un exitoso torneo y finalizó con el mensaje de la mamá de David Werenitzky, que agradeció a las nuevas generaciones de jugadores por formar parte de este torneo.

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