“Que explique su patrimonio”: desde el PRO volvieron a cargar contra Adorni

La dirigente cercana a Jorge Macri sostuvo que las tensiones dentro del oficialismo afectan tanto la gestión del Ejecutivo como el trabajo parlamentario.

Hoy 14:13

Desde el PRO volvieron a reclamar que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explique su patrimonio y cuestionaron la fuerte interna del Gobierno por el enfrentamientos entre los sectores de la secretraia general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo: “Afecta la gestión”.

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La legisladora porteña del PRO y vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Laura Alonso, planteó que “la sociedad espera que el jefe de Gabinete dé explicaciones en la Justicia” en la causa por presunto enriquecimiento ilícito en la que es investigado.

Alonso además advirtió sobre la escalada de tensión en el Gobierno, que tiene como caras visibles a Caputo y al presidente de la Cámara de Diputados, el “karinista”, Martín Menem: “Las peleas internas siempre afectan la gestión en cualquier gobierno. La paralizan, generan dudas, se traban las cosas, se generan obstáculos que no tendrían por qué generarse, por peleas internas”.

Alonso criticó: “Hay cosas que pasan, medidas que se toman, hay resultados que son buenos, y sin embargo una interna de ese calibre pone en riesgo el éxito, el poder narrar estas cosas que están pasando”.

La legisladora porteña dijo en declaraciones a Radio El Observador: “Mauricio Macri habló de esto el viernes en un acto en Mendoza. Es un tema que debe aclararse, superarse, para que el Gobierno siga adelante, sin sobresaltos”.

Alonso le sugirió al oficialismo “bajar los decibeles respecto de estas peleas tan virulentas, ya lo dijo el Martín Fierro, si los hermanos se pelean, sabemos lo que pasa (‘los devoran los de afuera’)”: “Para nosotros es importante que el cambio no retroceda, el cambio debe seguir adelante”.

La vocera del gobierno porteño le reclamó a Nación que tome “conciencia de los peligros de los enemigos del cambio (el kirchnerismo), que parecen estar disminuidos, pero cuando ven un hueco siempre se juntan para llevar al país hacia el pasado”. La dirigente ratificó: “Desde el PRO no vamos a permitirlo y vamos a colaborar siempre para que el país siga consolidando el camino de transformación”.

Alonso hizo una fuerte advertencia, con menciones a la fuerte disputa entre los precandidatos presidenciales del PRO en 2023, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta: “Siempre intentamos mantenernos dentro de los ámbitos institucionales y tener las diferencias contenidas. Eso no nos pasó en la interna de 2023, que nos llevó a perder la elección presidencial”.

El viernes el líder del PRO le envió una fuerte advertencia al Gobierno por la escalada de tensiones internas, al encabezar un acto en Mendoza, como parte de la gira del “Próximo paso”, en vistas a las elecciones presidenciales de 2027: “Los enemigos del cambio a veces están afuera pero también pueden estar adentro”.

El expresidente alertó: “Hay que pensar al Presidente como el capitán de un barco. Cuando uno navega tiene dos peligros, externos e internos. Si hay una pérdida y alguien decide no decirle al capitán para que no se haga mala sangre, esa pérdida del casco se hace irreversible y el barco se hunde”.