Eventos destacados en Tucumán durante el fin de semana largo

Del 22 al 25 de mayo, Tucumán ofrecerá una variada agenda de eventos y celebraciones para disfrutar durante el fin de semana largo.

Hoy 15:27

Del 22 al 25 de mayo, Tucumán se prepara para recibir a turistas y locales con una amplia variedad de eventos y actividades culturales.

El viernes 22 de mayo comenzará con la apertura de ferias artesanales y espectáculos musicales en distintos puntos de la provincia, promoviendo la riqueza cultural de la región.

El sábado 23 de mayo se llevará a cabo un festival gastronómico que destacará los sabores típicos de Tucumán, ofreciendo a los asistentes una experiencia culinaria única.

El domingo 24 de mayo se programan actividades recreativas para toda la familia, incluyendo talleres de arte y deportes al aire libre, fomentando el esparcimiento y la convivencia.

Finalmente, el lunes 25 de mayo se celebrará un acto conmemorativo por el Día de la Revolución de Mayo, con presentaciones artísticas y un desfile cívico-militar que resaltará la identidad nacional.

Este fin de semana largo en Tucumán representa una oportunidad para que los visitantes descubran la cultura y tradiciones locales, además de disfrutar de la hospitalidad de su gente.

El gobierno provincial invita a todos a participar de estas actividades, asegurando que cada evento esté diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable a los asistentes.