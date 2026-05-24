Villarruel no fue invitada al Tedeum y respondió con un mensaje de fe y unidad

La vicepresidenta quedó fuera del protocolo oficial para la ceremonia del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. En medio de las versiones de tensión con Javier Milei, evitó confrontar y publicó un mensaje religioso en sus redes.

Hoy 16:26

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, no fue convocada al tradicional Tedeum por el 25 de Mayo que se celebrará este domingo en la Catedral Metropolitana, situación que volvió a alimentar las especulaciones sobre el distanciamiento político con el presidente Javier Milei.

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Según trascendió desde el entorno de la titular del Senado, Villarruel no recibió ninguna invitación formal por parte del Gobierno nacional para asistir a la ceremonia religiosa encabezada por las máximas autoridades del país.

De acuerdo con fuentes de la Cámara alta, la convocatoria suele enviarse a través de la Secretaría General de la Presidencia mediante el área de ceremonial. Sin embargo, en esta oportunidad, la vicepresidenta no habría sido incluida dentro del protocolo oficial.

Lejos de profundizar la polémica o responder públicamente a la exclusión, Villarruel optó por expresarse a través de sus redes sociales con un mensaje enfocado en la fe, la unidad nacional y la figura de María Auxiliadora.

“En este día celebramos a María Auxiliadora, advocación mariana muy presente en la fe de los argentinos”, escribió la vicepresidenta en su cuenta de X, donde destacó además la importancia de la tradición salesiana en el país y el acompañamiento espiritual de la Virgen a las familias, trabajadores y jóvenes argentinos.

En su publicación, también recordó que María Auxiliadora es patrona de la Patagonia argentina y protectora de las provincias de Río Negro y Neuquén, además de ser considerada patrona del agro.

La vicepresidenta también evocó una visita realizada a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, templo donde fue bautizado Pope Francis. Según relató, acudió allí durante el aniversario de su fallecimiento para rendirle homenaje y pedir por la situación del país.

“Le pedí que cuide a nuestra Patria y que fortalezca nuestra fe en tiempos difíciles, encontrando bajo su amparo fortaleza, unidad y paz”, expresó Villarruel, evitando cualquier referencia directa a la polémica por su ausencia en el Tedeum.