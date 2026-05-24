Investigan un hurto y secuestran una bicicleta en el barrio Santa Rosa de Lima

El procedimiento fue realizado por personal policial en el marco de una causa judicial con intervención de la fiscal capitalina Victoria Ledesma. Un rodado fue incautado de forma preventiva.

Hoy 17:34

Personal policial llevó adelante un procedimiento en el marco de una investigación por una causa de hurto que se encuentra bajo la órbita de la fiscal capitalina Victoria Ledesma.

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Las actuaciones se enmarcan en el expediente identificado como “Rodríguez Elizabeth P.S.D. de hurto en contra de personas a establecer”, donde los efectivos realizaron distintas tareas investigativas para esclarecer el hecho.

En ese contexto, los uniformados entrevistaron a un hombre que pidió mantener su identidad en reserva por temor a posibles represalias. Según su declaración, dos sujetos habrían entregado una bicicleta de color rosa a un vecino del barrio Santa Rosa de Lima como forma de pago por la reparación de un teléfono celular.

Posteriormente, el personal policial se entrevistó con un hombre identificado como Leguizamón, de 31 años, quien al advertir la presencia de los efectivos hizo entrega voluntaria de una bicicleta marca SLP, color rosa, rodado 29 y sin cadena.

El rodado fue trasladado a la dependencia policial en calidad de secuestro preventivo, mientras se continúan con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar el origen del bien y avanzar en la investigación.