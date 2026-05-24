La oportunidad de vender cosas que no usas y hacer dinero

Cada año, miles de argentinos encuentran maneras de vender objetos que ya no utilizan, generando ingresos adicionales. Según un estudio de la consultora Statista, el comercio de segunda mano ha crecido un 25% en la última década en el país.

Hoy 18:12

Vender cosas que no usas es una excelente manera de hacer dinero y contribuir a la sostenibilidad. Cada vez más personas en Argentina están optando por vender sus objetos no deseados en lugar de desecharlos, lo que no solo les permite ganar algo de dinero, sino también reducir el desperdicio y promover la reutilización.

Según un informe de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, el 70% de los argentinos compran o venden productos de segunda mano. Esto demuestra que hay un mercado en crecimiento para todas esas cosas que ya no utilizas, desde ropa hasta muebles y gadgets electrónicos.

El primer paso para vender tus objetos es hacer un inventario de lo que tienes. Revisa tu hogar y selecciona artículos que ya no uses o que estén en buen estado. Esto puede incluir ropa, zapatos, juguetes, electrodomésticos y muebles. Asegúrate de que los artículos estén limpios y en condiciones óptimas para la venta.

Una vez que tengas tu lista, es hora de investigar el valor de mercado de esos productos. Puedes consultar diferentes plataformas de venta online, como Mercado Libre o Facebook Marketplace, para tener una idea de los precios y ajustes necesarios. Esto te permitirá establecer precios competitivos y atraer más compradores.

Las fotografías son cruciales para vender en línea. Asegúrate de tomar imágenes de alta calidad que muestren tus productos desde diferentes ángulos. Una buena presentación puede marcar la diferencia entre una venta exitosa y un artículo que pasa desapercibido.

Finalmente, al momento de escribir la descripción de tus productos, utiliza un lenguaje claro y honesto. Detalla las características y condiciones de cada artículo, y no dudes en mencionar cualquier imperfección. La transparencia genera confianza, lo que puede resultar en ventas más rápidas y exitosas.

Además de las plataformas en línea, considera participar en ferias de garage o mercados de pulgas locales. Estas son oportunidades ideales para vender directamente a los consumidores y deshacerte de varios artículos al mismo tiempo, creando un ambiente de comunidad y conexión.