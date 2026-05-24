Darío Barassi reflexionó sobre la crianza: “La paternidad no es ayudar, es hacerse cargo”

El conductor contó cómo cambió su mirada sobre la carga mental en el hogar tras quedarse solo al cuidado de Emilia e Inés mientras su esposa trabajaba fuera del país.

Hoy 19:14

El conductor y actor Darío Barassi sorprendió con una profunda reflexión sobre la crianza y el rol de los padres durante una entrevista en el podcast Criemos libres, donde habló sobre la carga mental que muchas veces recae sobre las madres y reconoció que todavía existen desigualdades en la distribución de tareas dentro del hogar.

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Durante la charla, Barassi contó cómo tomó verdadera dimensión de esa situación cuando su esposa, Lucía Gómez Centurión, debió viajar por trabajo y él quedó solo al cuidado de sus hijas Emilia e Inés. Según relató, esa experiencia le permitió entender la cantidad de responsabilidades invisibles que su pareja sostiene diariamente.

“Creo que creemos que estamos mucho más presentes de lo que realmente estamos”, reconoció el conductor de ¡Ahora caigo!, quien además sostuvo que la paternidad no debería entenderse como una ayuda ocasional, sino como una responsabilidad compartida de manera equitativa.

Con humor y sinceridad, Barassi recordó algunas de las dificultades cotidianas que enfrentó al quedarse a cargo de las niñas. “Las estoy vistiendo y miro el uniforme de la mañana y no tengo la menor idea de cómo se prende esa falda”, confesó entre risas, mientras describía situaciones vinculadas a la rutina escolar y a los cuidados diarios.

El actor también reveló conversaciones con su esposa en las que ella le manifestaba el agotamiento de sostener múltiples tareas al mismo tiempo. “Lu me dice: ‘Estoy haciendo malabares porque estoy sola con esto y con esto’”, relató, visibilizando la sobrecarga que muchas madres enfrentan en la vida cotidiana.

A lo largo de la entrevista, Barassi insistió en la importancia de revisar prácticas y asumir una mayor corresponsabilidad dentro de la familia. “La paternidad no es ayudar”, remarcó, al tiempo que planteó que los padres deben involucrarse de manera activa y constante en la crianza.

En febrero de este año, Barassi y Gómez Centurión celebraron once años de casados. A través de sus redes sociales, el conductor compartió imágenes y mensajes dedicados a su esposa, donde destacó el recorrido juntos, el compañerismo y el humor como pilares fundamentales de la relación.