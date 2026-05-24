El Emdei de Jujuy selecciona a su nueva representante en Acrópolis

Hoy, veintidós candidatas del colegio Emdei se presentan en Acrópolis para elegir a su nueva representante 2026.

Hoy 19:14

En el contexto de la 75º edición de la FNE, el colegio Emdei llevará a cabo la elección de su nueva representante para el año 2026, un evento que se celebrará hoy en Acrópolis a partir de las 20:00 horas.

Un total de 22 candidatas se disputarán el cetro, destacándose cada una con elegantes vestidos que reflejan su personalidad y aspiraciones. Esta elección es un momento significativo, ya que una de ellas será la sucesora de Maite Berral.

Las talentosas candidatas incluyen nombres como Florencia Iriarte, Oriana Martina Barrios, Morena Palavecino, entre otras, cada una lista para deslumbrar en esta gala.

Además, el próximo viernes 29, el colegio Los Lapachos tomará el relevo con su propia elección de representante, que comenzará a las 19:00 horas en el mismo Acrópolis.

Esta próxima elección contará con 15 candidatas que compartirán una noche llena de emoción y apoyo familiar, despidiendo el reinado de Luciana Anze Salazar.

Las participantes incluyen a Luna Pereyra Mallagray, Rosario Sánchez Bárcena y muchas más, quienes estarán acompañadas por sus familias y la comunidad educativa en este evento tan esperado.