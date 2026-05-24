Gran fin de semana de rugby juvenil en Santiago con el Pipo del León como gran atractivo

Old Lions recibió el tradicional certamen M16 y la provincia volvió a convertirse en el epicentro del rugby juvenil argentino

Hoy 20:21

Santiago del Estero vivió un fantástico fin de semana de rugby juvenil con la disputa de tres importantes certámenes que reunieron a clubes de distintos puntos del país. El tradicional Pipo del León en categoría M16, organizado por Old Lions, fue uno de los grandes atractivos de una agenda que también incluyó el David Werenitzky M15 en Santiago Lawn Tennis Club y el Pegaso M17 en Santiago Rugby Club.

El torneo disputado en Old Lions reunió a varios equipos importantes del país y tuvo como gran campeón a Tigres Rugby Club, que se quedó con la Copa de Oro tras una destacada actuación. La Copa de Plata fue para Universitario de Córdoba, mientras que la Copa de Bronce terminó en manos de Curne.

Los clubes salteños tuvieron un enorme protagonismo durante todo el fin de semana, ya que además del título de Tigres en el Pipo del León, en el David Werenitzky M15 la final también quedó entre equipos de Salta. Allí, Jockey Club de Salta se consagró campeón de la Copa de Oro tras imponerse en una gran definición. La Copa de Plata fue para La Tablada y la Copa de Bronce quedó para Santiago Lawn Tennis Blanco, desatando el festejo local.

Por su parte, en el torneo Pegaso M17 hubo celebración santiagueña completa. Old Lions se quedó con el campeonato luego de superar a Santiago Lawn Tennis en la final y cerró un gran fin de semana para el rugby provincial, que volvió a mostrar su capacidad organizativa y el crecimiento constante de sus divisiones juveniles.

La provincia volvió a convertirse en el centro del rugby juvenil argentino con tres torneos tradicionales que reunieron talento, competencia y un gran marco de público. Desde la organización destacaron el acompañamiento de los clubes visitantes, dirigentes, entrenadores y jugadores que formaron parte de una verdadera fiesta deportiva en Santiago del Estero.

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