Israel anunció que mató al nuevo jefe militar de Hamas en Gaza días después de eliminar a su antecesor

Según el gobierno israelí, el dirigente había asumido hacía pocos días y estaba vinculado al ataque del 7 de octubre de 2023. En el bombardeo israelí murieron otras siete personas.

Hoy 08:18

Israel anunció que mató en un ataque aéreo a Mohamed Odeh, el nuevo jefe del ala armada de Hamas en Gaza, días después de eliminar a su antecesor. La ofensiva se produjo en el marco de la ofensiva contra la conducción del grupo tras los ataques del 7 de octubre de 2023 que desataron la guerra.

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"El comandante del ala militar número cuatro de la organización terrorista Hamas en Gaza fue abatido ayer y enviado a reunirse con sus cómplices en las profundidades del infierno", recoge el comunicado emitido por Defensa.

En la red social X, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó: "Nos comprometimos a eliminar a todos los que lideraron la masacre del 7 de octubre, y eso es lo que haremos: todos están marcados para morir, dondequiera que se encuentren".

Tras anunciar el bombardeo del martes, Katz y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijeron en un comunicado que Odeh "había sido jefe de inteligencia de Hamás durante la masacre del 7 de octubre y fue nombrado hace aproximadamente una semana como sucesor de Ezedine al Hadad".

"Odeh fue responsable del asesinato, secuestro y lesiones de numerosos civiles israelíes y soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel)", afirmaron Katz y Netanyahu.

En el bombardeo israelí contra el barrio de Rimal de la ciudad de Gaza en el que murió Odeh murieron otras siete personas, informó la morgue del Hospital Shifa, que recibió los cadáveres.

Las personas que perdieron la vida son Mohamed Odeh; su mujer, conocida como Umm Amro; sus hijos, Yasser y Yahya; su hija, Yamila; y un hombre y una mujer que no fueron identificados.

Odeh se convirtió en el líder de las Brigadas Al Qassam, el brazo militar de Hamas, hace menos de dos semanas. El 15 de mayo, Israel mató en otro bombardeo en la capital gazatí a su predecesor, Izz al Din al Haddad.

El 13 de julio de 2024, otro bombardeo israelí asesinó a la cabeza militar de Hamás y uno de los arquitectos de los ataques del 7 de octubre de 2023, Mohamed Deif, en Mawasi (sur de Gaza). El grupo islamista tardó meses en confirmar su muerte.

Casi un año después, el 13 de mayo de 2025, las fuerzas armadas israelíes mataron en Jan Yunis (sur) a Mohamed Sinwar, el sucesor de Deif y hermano del entonces ya fallecido líder de Hamás en el enclave, Yayha Sinwar.

La muerte de Odeh se produce en medio de un incremento de los ataques israelíes contra la Franja de Gaza.

Desde que comenzó el actual alto el fuego el 10 de octubre de 2025, Israel ha bombardeado ocasionalmente el área que queda fuera de su control militar en Gaza (algunas jornadas de bombardeos han rozado el centenar de fallecidos) y abierto fuego prácticamente a diario contra la población en torno a la línea amarilla, la demarcación a la que se retiraron las tropas al comenzar la tregua.

Fruto de estos ataques, más de 900 palestinos han muerto en Gaza desde el pasado octubre, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

Sin embargo, en las últimas semanas han aumentado los ataques aéreos, mayoritariamente con drones, al 40 % de Gaza en el que continúa hacinada la población, de unos 2,1 millones de personas.