Tras el golpe en la final, River busca cerrar la clasificación en la Sudamericana ante Blooming

El Millonario recibe al conjunto boliviano este miércoles por la última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. Los de Eduardo Coudet necesitan al menos un empate para avanzar directamente a octavos de final.

Hoy 10:05

River Plate recibirá este miércoles a Blooming en el estadio Estadio Monumental, desde las 21.30, por la sexta y última fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. El conjunto dirigido por Eduardo Coudet intentará dejar atrás el duro golpe que significó la derrota frente a Belgrano en la final del Torneo Apertura y sellar su boleto a los octavos de final.

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El panorama es favorable para el Millonario, que llega como líder del grupo y depende de sí mismo para avanzar. Con un empate le alcanzará para terminar primero y meterse directamente en la próxima instancia. Incluso una derrota podría clasificarlo, aunque para quedar eliminado deberían darse dos resultados: una caída ante Blooming y una victoria de Carabobo frente a Bragantino, un escenario poco probable en la previa.

En Núñez saben que la Sudamericana pasó a ser uno de los grandes objetivos del semestre luego de la frustración sufrida en Córdoba. Más allá del golpe anímico, River mostró solidez en el plano internacional y logró construir una ventaja importante en una zona donde Blooming llega último y eliminado con anticipación.

Además, el encuentro marcará el cierre de la fase de grupos y también del primer semestre para un equipo que alternó buenas actuaciones con algunos pasajes irregulares. El cuerpo técnico apuesta a terminar esta etapa con una victoria que le permita recuperar confianza y encarar la segunda parte del año con otro ánimo.

En cuanto al equipo, Eduardo Coudet todavía mantiene varias dudas por cuestiones físicas. Sebastián Driussi quedó descartado por un esguince grado II en la rodilla derecha, mientras que Matías Viña continúa lesionado y además ya se incorporó a la selección uruguaya de cara al Mundial. También están en duda Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno y Juan Fernando Quintero.

La probable formación de River

Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Facundo González; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Lucas Silva, Tomás Galván; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

La probable formación de Blooming

Braulio Uraezaña; Mauricio Cabral, Marc Enoumba, Julio Vila, José María Carrasco; Juan Mercado, Auli Oliveros; Guilmar Centella, Jeyson Chura, Roberto Hinojoza; Anthony Vásquez.

Los datos de River vs. Blooming