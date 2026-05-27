Activaron la Alerta Sofía tras la desaparición de una adolescente de 14 años en Córdoba

La menor fue vista por última vez el sábado por la noche luego de subirse a un taxi. Un hombre de 32 años, señalado como la persona que pagó el viaje, quedó detenido mientras avanza la investigación.

Hoy 10:40

La desaparición de Agostina Vega, una adolescente de 14 años, mantiene en alerta a Córdoba y ya motivó la activación del sistema Alerta Sofía, mecanismo nacional utilizado para la búsqueda urgente de menores en situación de alto riesgo.

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La joven fue vista por última vez el sábado por la noche, cuando salió desde la vivienda de su madre, ubicada sobre avenida Leandro N. Alem, en barrio General Mosconi, y tomó un taxi conducido por un conocido de la familia.

Según las primeras reconstrucciones del caso, el remisero trasladó a la adolescente hasta el cruce de las calles Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde la esperaba un hombre de 32 años que habría abonado el viaje en efectivo y que actualmente permanece detenido.

Desde ese momento, la familia perdió todo contacto con Agostina y su teléfono celular permanece apagado.

“Todo apunta a este hombre... todo”, sostuvo Melisa, madre de la adolescente, quien además reclamó mayor rapidez en la investigación y cuestionó la demora en la activación del protocolo de búsqueda.

Por su parte, el abuelo de la menor aseguró que el remisero “no tiene nada que ver” y destacó que se trata de una persona de confianza para la familia.

De acuerdo con la descripción difundida, Agostina tiene contextura delgada, cabello oscuro con flequillo y al momento de desaparecer vestía un buzo rojo con inscripciones color crema, jean negro estilo Oxford y zapatillas blancas.

Ante la falta de novedades, familiares, amigos y vecinos realizaron una movilización para exigir avances en la investigación y reclamar la activación de la Alerta Sofía.

Finalmente, este miércoles por la mañana, el Ministerio de Seguridad oficializó la medida y difundió la imagen de la adolescente en todo el país.

“BUSCAMOS A AGOSTINA MADELEINE VEGA”, publicó el ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, junto al pedido de colaboración para aportar cualquier dato que pueda resultar útil.

El abogado de la familia, Gustavo Vaca, explicó que la investigación se centra en “una pista concreta” basada en el testimonio del remisero y confirmó que ya fueron solicitadas las cámaras de seguridad de la zona.

Mientras tanto, la búsqueda continúa y la familia insiste en que cualquier información puede ser clave para encontrar a la adolescente.