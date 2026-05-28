Racismo en Brasil: peritan el celular del arquitecto Murias para saber con quién más se comunicó

La Justicia brasileña agravó la situación procesal del santiagueño Eduardo Ignacio Murias. Afirman que estará al menos 90 días preso.

Hoy 07:01

La situación judicial del arquitecto santiagueño Eduardo Ignacio Murias se agravó luego de que la Justicia de Brasil resolviera dictarle prisión preventiva por 90 días en el marco de la causa en la que se lo investiga por presuntos actos de racismo en perjuicio de un niño de siete años durante una estadía turística en el estado de Minas Gerais. Los investigadores comenzaron a peritar su celular en busca de establecer con quiénes más se comunicó y en qué tono.

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Los 90 días se habrían determinado por un tribunal brasileño tras analizar las primeras pruebas recolectadas por la Policía y considerar que existen elementos suficientes para que el acusado permanezca detenido mientras avanza la investigación penal.

Murias había sido arrestado inicialmente bajo la figura de flagrancia, pero posteriormente la Justicia decidió transformar esa condición en prisión preventiva, entendiendo la gravedad de los hechos denunciados y la necesidad de profundizar distintas medidas investigativas.

El santiagueño permanece alojado en la Tercera Comisaría Regional de Policía de São João del-Rei, donde seguirá detenido al menos durante los próximos tres meses, salvo que exista una modificación judicial en el proceso, teniendo en cuenta que sus abogados presentaron un habeas corpus a su favor.

Fuentes de la investigación informaron anoche que las autoridades brasileñas ordenaron una pericia informática completa sobre el dispositivo. Como se recordará, entre las conversaciones halladas aparecerían expresiones en las que Murias hacía referencia a "tomar como esclavo" al menor involucrado en la denuncia, situación que generó indignación y motivó un rápido avance judicial. Pero los investigadores intentan determinar ahora si esos mensajes fueron aislados o si existieron otras conversaciones similares, además de establecer el contexto en el que fueron emitidos y si hubo intercambio con terceros. En los chats conocidos, Murias se refiere a dos personas a las que llama "Gorda" a una, y "Pía" a la otra. Los efectivos sospechan que hubo mensajes a otras personas.

Las pericias también buscarán recuperar archivos eliminados, conversaciones almacenadas en aplicaciones de mensajería y posibles antecedentes digitales que puedan ser incorporados a la causa.