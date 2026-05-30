"Vi a un expresidente festejar el gol de Arabia con un jeque": la picante frase de Chiqui Tapia

El presidente de la AFA recordó la derrota ante Arabia Saudita en Qatar 2022 y lanzó una fuerte declaración.

Hoy 00:17

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, dejó una de las frases más resonantes de los últimos días al recordar la histórica derrota de la Selección Argentina frente a Arabia Saudita en el debut del Mundial de Qatar 2022.

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Durante una entrevista con el periodista Emiliano Coroniti, el dirigente lanzó una declaración cargada de polémica: “Vi a un expresidente... de un club argentino festejar el gol de Arabia con un jeque árabe”.

Aunque evitó dar nombres, la referencia fue interpretada por muchos como una alusión a Mauricio Macri, expresidente de la Nación y de Boca Juniors, quien se encontraba en Qatar durante aquella Copa del Mundo por su vínculo con la FIFA.

La frase rápidamente generó repercusión porque Tapia no solo evocó uno de los momentos más difíciles del ciclo de Lionel Scaloni, sino que además lo utilizó para marcar diferencias dentro del escenario político que rodea al fútbol argentino.

En otro tramo de la entrevista, el titular de la AFA defendió el formato actual de los torneos locales, cuestionado en reiteradas oportunidades por dirigentes, periodistas e hinchas.

“Lo bueno que tiene nuestra liga es que puede salir campeón cualquiera”, sostuvo Tapia, al comparar el fútbol argentino con las principales ligas europeas, donde, según explicó, los títulos suelen quedar concentrados en un reducido grupo de clubes.

Además, reconoció que uno de los errores de la conducción del fútbol argentino pudo haber sido la falta de comunicación. “Quizás nuestro error fue no comunicar bien”, admitió, aunque ratificó su respaldo al modelo de competencia vigente.

Por último, Tapia dejó una reflexión sobre su gestión al frente de la AFA y los desafíos que enfrentó en los últimos meses.

“Estos últimos siete meses fueron mi mejor lección de vida”, aseguró. Y concluyó con una definición que resumió su visión dirigencial: “La mejor gestión es la de cada día”.