Boca todavía no sabe dónde jugará ante O’Higgins por la Copa Sudamericana

El estadio del conjunto chileno no cumple con los requisitos mínimos exigidos por Conmebol para disputar los playoffs del certamen continental.

Hoy 06:26

Boca Juniors todavía no tiene confirmado el escenario donde enfrentará como visitante a O’Higgins de Chile por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, ya que el estadio habitual del conjunto trasandino no cumple con los requisitos exigidos por la Conmebol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo chileno hace de local en el Estadio El Teniente de Rancagua, un recinto con capacidad para 14.000 espectadores, cifra que se encuentra por debajo del mínimo de 20.000 lugares requerido por el organismo sudamericano para esta instancia del torneo.

Ante esta situación, la dirigencia de O’Higgins inició gestiones para obtener una autorización especial que le permita jugar en su estadio. Sin embargo, si el pedido no prospera, la alternativa más firme es trasladar el encuentro al Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

La incertidumbre se suma a un momento deportivo complejo para el conjunto de la Ribera. Tras quedar eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 y finalizar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores, el equipo cayó a los playoffs de la Sudamericana, donde buscará seguir en competencia internacional.

El estadio rancagüino, propiedad de la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), tiene un importante valor histórico, ya que fue una de las sedes del Mundial de Chile 1962. No obstante, su capacidad representa hoy el principal obstáculo para albergar un compromiso internacional de esta magnitud.

En caso de que Conmebol rechace el pedido de excepción, el partido se disputaría en el principal escenario deportivo chileno. El Estadio Nacional, con capacidad para 46.000 espectadores, es la casa de la selección trasandina desde 1939 y cuenta con una extensa trayectoria como sede de competencias internacionales.

En cuanto a las condiciones geográficas, el cambio de estadio no implicaría una diferencia significativa para Boca. Mientras que El Teniente se encuentra a 506 metros sobre el nivel del mar, el Estadio Nacional está ubicado apenas 57 metros más arriba.