Calor intenso en Termas de Río Hondo: condiciones climáticas para hoy Sábado 30 de mayo de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima cálido, con temperaturas que alcanzarán valores significativos. Se esperan condiciones estables para el fin de semana.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo, el clima de hoy se presenta con una temperatura actual de 30°C, lo que promete un día caluroso para los termenses. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque hay que tener cuidado con la exposición solar.

La sensación térmica es de 32°C, lo que significa que, a pesar de los 30 grados, se sentirá un poco más cálido. Esto es importante para quienes planean salir o realizar deportes al aire libre en las horas pico del día.

La humedad se encuentra en un 65%, lo que puede hacer que el calor se sienta más intenso. Los termenses deben estar preparados para hidratarse adecuadamente y buscar sombra en las horas más calurosas.

El viento sopla a 10 km/h, lo que proporciona un leve alivio en medio del calor. Sin embargo, no se espera que esto cambie significativamente las condiciones generales del día.

Para el resto del día, se prevé que las temperaturas se mantengan en un rango de entre 28°C y 32°C, con cielos mayormente despejados. El pronóstico indica que la tarde será especialmente cálida y se recomienda a los termenses que se cuiden del sol y planifiquen su día acorde a las altas temperaturas.