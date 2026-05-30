Conmoción en el fútbol francés: murió un multicampeón del Lyon a los 43 años

Bryan Bergougnoux sufrió una descompensación mientras viajaba para disputar un partido de leyendas del Toulouse. Fue trasladado a un hospital, pero no logró recuperarse.

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El fútbol francés atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Bryan Bergougnoux, exfutbolista del Olympique de Lyon y de las selecciones juveniles de Francia, quien falleció este viernes a los 43 años.

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Según informaron medios locales, el exmediocampista sufrió una descompensación mientras se trasladaba en automóvil para participar de un partido de leyendas organizado por Toulouse. Tras el episodio, fue llevado de urgencia a un hospital, donde sufrió una segunda descompensación. Pese a los esfuerzos médicos, no pudieron salvarle la vida.

Bergougnoux dejó una huella importante en el fútbol francés. Formado en las divisiones inferiores del Lyon, debutó profesionalmente en el club y fue parte de una de las etapas más exitosas de su historia.

Durante su paso por la institución conquistó siete títulos, entre ellos cuatro campeonatos consecutivos de la Ligue 1 (2001/02, 2002/03, 2003/04 y 2004/05) y tres ediciones de la Supercopa de Francia.

Además, compartió vestuario con figuras de renombre internacional como Karim Benzema, ganador del Balón de Oro 2022, y Eric Abidal, exdefensor del Barcelona y subcampeón del mundo con Francia en 2006.

Tras poner fin a su carrera como futbolista en 2019, continuó ligado al deporte desde el rol de entrenador. Trabajó en equipos del ascenso francés y también integró el cuerpo técnico de Le Havre, club de la máxima categoría francesa.

Precisamente, la institución fue una de las primeras en expresar públicamente su pesar. “El Le Havre AC expresa sus más sentidas condolencias a su familia y seres queridos”, publicó el club en sus redes sociales.

El Olympique de Lyon también lo despidió con un emotivo mensaje en el que recordó su vínculo permanente con la institución y destacó su fortaleza frente a las dificultades que atravesó a lo largo de su vida.

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol emitió un comunicado oficial lamentando el fallecimiento del exjugador y anunció distintos homenajes en su memoria.

Uno de ellos tuvo lugar antes de la final de la liga femenina francesa, donde se realizó un minuto de silencio para recordar a Bergougnoux. En una coincidencia cargada de simbolismo, el Lyon se consagró campeón tras vencer por 5-0 al París FC, cerrando una jornada marcada por la emoción y el recuerdo de uno de los futbolistas que formó parte de su época dorada.