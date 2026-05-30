Policías murieron al chocar contra un camión cuando iban a un operativo antidrogas

El trágico accidente ocurrió sobre la Ruta Nacional 98, en Vera. Otros dos agentes permanecen internados en grave estado.

Hoy 10:30

Una profunda conmoción sacude a la fuerza de seguridad santafesina tras un trágico accidente vial ocurrido en el norte de la provincia.

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Dos altos mandos de la Policía de Investigaciones (PDI) perdieron la vida en la madrugada de este viernes luego de que el vehículo oficial en el que viajaban se estrellara contra un camión de carga.

El siniestro se registró cerca de las 3:50 de la mañana en el kilómetro 60 de la Ruta Nacional 98, en jurisdicción de la localidad de Vera.

Las víctimas fatales formaban parte de la delegación del departamento San Cristóbal y se dirigían a las ciudades de Reconquista y Avellaneda para encabezar una serie de allanamientos vinculados a una causa de narcomenudeo.

Los medios locales precisaron que el choque se produjo cuando el auto en el que se trasladaban los efectivos, un Renault Logan blanco, colisionó de atrás contra el acoplado de un camión procedente de Chaco, conducido por un hombre de 33 años.

El transporte de carga pesada había quedado inmovilizado sobre la calzada debido a una falla técnica en su sistema de frenos (bloqueo por el sistema vigía) y otro camionero intentaba auxiliarlo para remolcarlo al momento del impacto.