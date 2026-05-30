Estudiantes goleó a Rosario Central y pasó a octavos de final de la Copa Argentina

Con el delantero Tiago Palacios como figura, Estudiantes aplastó a Rosario Central en un duelo picante en las tribunas por aquel pasillo despalda del Pincha al Canalla.
Estudiantes de La Plata dio una verdadera exhibición de fútbol en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y derrotó por un contundente 3-0 a Rosario Central, equipo que contó con la presencia de Ángel Di María. El conjunto platense se impuso con autoridad y dejó en claro por qué es uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino.
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El Pincha tomó el control del partido desde el inicio. Con circulación rápida, movilidad constante y precisión en cada ataque, el Pincha encerró a su rival en un laberinto táctico del que nunca pudo escapar. Antes de la media hora del primer tiempo ya había resuelto gran parte de la historia gracias a los goles de Guido Carrillo y Tiago Palacios, quien además fue una de las grandes figuras de la tarde.
Más allá de que Franco Ibarra fue expulsado en el segundo tiempo y dejó a Central con diez jugadores, la diferencia ya era evidente mucho antes. Estudiantes dominó la posesión, ganó los duelos individuales y encontró espacios por todo el frente de ataque. A los tantos de Carrillo y Palacios se sumó luego Facundo Amondarain, que selló el 3-0 tras una gran asistencia del propio Palacios.
El Pincha mostró un rendimiento colectivo de alto nivel. Brillaron Tiago Palacios, Guido Carrillo, Tobías Burgos y Facundo Amondarain, mientras que Ezequiel Piovi aportó equilibrio en el mediocampo. En contrapartida, Rosario Central nunca logró encontrar fluidez en el juego y sufrió cada avance de su rival.
Durante algunos pasajes del encuentro, el Canalla intentó reaccionar y estuvo cerca de descontar, pero se encontró con las respuestas de Matías Iacovich. Tampoco alcanzó el talento de Ángel Di María, quien se mostró incómodo y sin la influencia habitual dentro del campo. El conjunto dirigido por Jorge Almirón tuvo dificultades para generar peligro y terminó resignado ante la superioridad rival.
Con una actuación convincente y una goleada que reflejó lo ocurrido dentro de la cancha, Estudiantes avanzó con total justicia a los octavos de final y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Barracas Central y Huracán para conocer a su próximo adversario.