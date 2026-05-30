Estudiantes goleó a Rosario Central y pasó a octavos de final de la Copa Argentina

Con el delantero Tiago Palacios como figura, Estudiantes aplastó a Rosario Central en un duelo picante en las tribunas por aquel pasillo despalda del Pincha al Canalla.

Hoy 17:35

Estudiantes de La Plata dio una verdadera exhibición de fútbol en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y derrotó por un contundente 3-0 a Rosario Central, equipo que contó con la presencia de Ángel Di María. El conjunto platense se impuso con autoridad y dejó en claro por qué es uno de los equipos más competitivos del fútbol argentino.

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El Pincha tomó el control del partido desde el inicio. Con circulación rápida, movilidad constante y precisión en cada ataque, el Pincha encerró a su rival en un laberinto táctico del que nunca pudo escapar. Antes de la media hora del primer tiempo ya había resuelto gran parte de la historia gracias a los goles de Guido Carrillo y Tiago Palacios, quien además fue una de las grandes figuras de la tarde.

Más allá de que Franco Ibarra fue expulsado en el segundo tiempo y dejó a Central con diez jugadores, la diferencia ya era evidente mucho antes. Estudiantes dominó la posesión, ganó los duelos individuales y encontró espacios por todo el frente de ataque. A los tantos de Carrillo y Palacios se sumó luego Facundo Amondarain, que selló el 3-0 tras una gran asistencia del propio Palacios.

El Pincha mostró un rendimiento colectivo de alto nivel. Brillaron Tiago Palacios, Guido Carrillo, Tobías Burgos y Facundo Amondarain, mientras que Ezequiel Piovi aportó equilibrio en el mediocampo. En contrapartida, Rosario Central nunca logró encontrar fluidez en el juego y sufrió cada avance de su rival.

Durante algunos pasajes del encuentro, el Canalla intentó reaccionar y estuvo cerca de descontar, pero se encontró con las respuestas de Matías Iacovich. Tampoco alcanzó el talento de Ángel Di María, quien se mostró incómodo y sin la influencia habitual dentro del campo. El conjunto dirigido por Jorge Almirón tuvo dificultades para generar peligro y terminó resignado ante la superioridad rival.

Con una actuación convincente y una goleada que reflejó lo ocurrido dentro de la cancha, Estudiantes avanzó con total justicia a los octavos de final y ahora aguardará por el vencedor del cruce entre Barracas Central y Huracán para conocer a su próximo adversario.