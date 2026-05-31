Consejos prácticos para ahorrar en comida durante tus viajes

Viajar puede ser una experiencia maravillosa, pero también costosa. Según un estudio de la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, el gasto en alimentación puede representar hasta el 30% del presupuesto total de un viaje.

Hoy 18:12

Ahorrar en comida cuando viajás es un aspecto fundamental para mantener un presupuesto equilibrado. En cualquier viaje, los costos de alimentación pueden sumar rápidamente, especialmente si se opta por restaurantes en áreas turísticas. Sin embargo, existen diversas estrategias que pueden ayudar a reducir estos gastos sin sacrificar la calidad de las comidas.

Una de las formas más efectivas de ahorrar es investigar sobre mercados locales y ferias. En muchas ciudades, los mercados ofrecen productos frescos a precios accesibles. Además, es una excelente oportunidad para probar la gastronomía local de una manera más auténtica y económica.

También se recomienda optar por alojamientos con cocina o kitchenette. Cocinar tus propias comidas puede ser un gran alivio para el bolsillo. Comprar ingredientes frescos y preparar tus platos favoritos no solo reduce gastos, sino que también te permite explorar el mercado local.

Otra estrategia es descubrir los restaurantes que ofrecen menús del día. Muchos lugares en Argentina tienen opciones de almuerzos a precios razonables que incluyen entrada, plato principal y bebida. Este tipo de menú puede ser una excelente manera de probar la comida local a un precio accesible.

Además, utilizar aplicaciones móviles para encontrar ofertas y descuentos en restaurantes puede resultar muy útil. Muchas de estas aplicaciones ofrecen promociones especiales y cupones que ayudan a disminuir significativamente el costo de las comidas.

Planificar las comidas también es crucial. Hacer un itinerario que incluya dónde y cuándo comer puede ayudar a evitar decisiones impulsivas que suelen ser más costosas. Considerar la opción de hacer picnics en parques o espacios públicos también es una alternativa divertida y económica.

Por último, es importante recordar que la experiencia de viajar se enriquece al interactuar con los locales. Preguntar a los habitantes sobre sus lugares favoritos para comer puede brindarte recomendaciones valiosas y, muchas veces, más económicas que las opciones turísticas.