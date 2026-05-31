Edgardo Kueider irá a juicio en Paraguay por el caso de los más de US$200.000 sin declarar

El exsenador nacional y su pareja, Iara Guinsel, serán juzgados este lunes por presunto contrabando en grado de tentativa.

Hoy 18:16

Luego de permanecer más de un año y tres meses bajo prisión domiciliaria en Asunción, el exsenador nacional Edgardo Kueider enfrentará este lunes el inicio del juicio oral en Paraguay, acusado junto a su pareja y exsecretaria, Iara Guinsel, por el delito de contrabando en grado de tentativa.

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El proceso judicial comenzará a las 8 de la mañana y estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por los jueces Elsa García, Matías Garcete Piris y Adriana Planás.

La causa se originó a raíz de un procedimiento realizado durante la madrugada del 4 de diciembre de 2024, cuando Kueider y Guinsel fueron interceptados mientras intentaban cruzar el Puente Internacional de la Amistad, que conecta Brasil con Paraguay.

Según la acusación, la pareja transportaba más de 211 mil dólares, 640 mil guaraníes y cerca de 4 millones de pesos argentinos sin declarar, dinero que fue hallado en una mochila durante el control fronterizo.

A partir de ese momento, ambos quedaron sometidos al proceso judicial paraguayo y cumplieron arresto domiciliario en distintos inmuebles de la capital paraguaya. Inicialmente permanecieron en un exclusivo complejo residencial del centro de Asunción y posteriormente fueron trasladados a otras propiedades donde continuaron bajo la misma modalidad de detención.

Durante todo este tiempo, Kueider sostuvo públicamente su inocencia y negó ser propietario de los fondos secuestrados. Según afirmó en distintas entrevistas, el dinero no le pertenecía ni a él ni a su acompañante.

"No son míos, ni siquiera son de mi acompañante. Son de operaciones que ella estaba haciendo en Paraguay, de intermediación", manifestó el exlegislador tras su detención.

Ahora será el tribunal el que deberá analizar las pruebas reunidas durante la investigación y determinar si existió o no responsabilidad penal de los acusados en los hechos que se les atribuyen.

En caso de una condena, Kueider podría recibir una pena de hasta dos años y medio de prisión, aunque para el cálculo de una eventual sentencia se tendrá en cuenta el período que ya cumplió bajo arresto domiciliario.

El juicio sufrió varias postergaciones antes de llegar a esta instancia. Originalmente estaba previsto para noviembre del año pasado, luego fue reprogramado para abril y finalmente volvió a diferirse a pedido de la Fiscalía debido a la extensión de otro debate oral que se desarrollaba de manera paralela.

Con el inicio de las audiencias, la Justicia paraguaya comenzará a definir uno de los casos que más repercusión tuvo tanto en Paraguay como en Argentina, debido a la condición de exsenador nacional del principal acusado y a la importante suma de dinero involucrada en la investigación.