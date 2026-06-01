Mientras siguen los ataques, Donald Trump afirma que Irán quiere llegar a un acuerdo

En el marco de la tregua y con negociaciones en marcha, se registran ataques cruzados en diferentes países de la región en disputa.

Hoy 08:41

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que Irán quiere llegar a un acuerdo y aseguró que eso sería beneficioso para Washington y sus aliados, en el marco de ataques cruzados que tuvieron lugar este domingo y este lunes en Medio Oriente.

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El mensaje del mandatario estadounidense se dio apenas unas ⁠horas ⁠después de que el ejército de su país anunciara que había atacado instalaciones militares iraníes durante el fin de semana ‌y de que la Guardia Revolucionaria de Irán dijera que había atacado una base de EE.UU.

Este domingo también se registraron avances militares por parte de las fuerzas israelíes en Líbano. Las FDI notificaron la toma de la fortaleza medieval de Beaufort, ubicada sobre una elevación rocosa que domina amplias zonas del sur libanés y parte del norte de Israel.

El primer ministro Benjamin Netanyahu definió la captura de la posición como “una etapa espectacular y un punto de inflexión decisivo” dentro de la campaña militar. Además, afirmó que instruyó a las fuerzas armadas a “profundizar y ampliar el control sobre los lugares que estaban bajo el dominio de Hezbollah”.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, también se expresó sobre el ataque: “Cuarenta y cuatro años después de la heroica batalla de Beaufort, y en este día en que conmemoramos a los soldados caídos en la Primera Guerra del Líbano (1982), nuestras tropas han regresado a la cima de Beaufort y han izado allí nuevamente la bandera israelí”.

La fortaleza posee un valor estratégico simbólico para Israel debido a que funcionó como una base militar durante las dos décadas de ocupación del sur de Líbano, finalizadas en el año 2000. Imágenes difundidas el domingo mostraron la bandera israelí ondeando sobre la ciudadela, mientras se observaban columnas de humo en los alrededores.

La expansión de la ofensiva israelí motivó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Francia impulsó el encuentro después de que el presidente Emmanuel Macron advirtiera que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano” y reclamara el fin de los combates.

Israel continuó además con sus ataques sobre territorio libanés. El Ministerio de Salud de Líbano informó que un bombardeo realizado este domingo en Deir Zahrani dejó ocho muertos, entre ellos tres mujeres. Las autoridades sostienen que desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, murieron más de 3412 personas y más de un millón fueron desplazadas.

Del lado israelí, el ejército comunicó la muerte de un soldado alcanzado por un dron explosivo de Hezbollah, lo que elevó a 25 la cantidad de israelíes fallecidos en territorio libanés desde el comienzo de la ofensiva.

En ese contexto de creciente tensión, Kuwait informó este lunes que sus sistemas de defensa aérea interceptaron “ataques con misiles y drones hostiles” por segunda vez en menos de una semana. El ejército kuwaití señaló que las explosiones escuchadas en distintos puntos del país correspondieron a la neutralización de esos proyectiles.

Estados Unidos, asimismo, dijo que atacó instalaciones militares iraníes durante el fin de semana. El mando central de EE.UU. afirmó que los ataques en la costa iraní del golfo Pérsico fueron una respuesta a “las acciones agresivas de Irán, que incluyeron el derribo ⁠de un ⁠dron MQ-1 estadounidense que operaba en aguas internacionales”.

“Los aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando las defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones ‌de ataque de un solo uso que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”, dijo el CENTCOM, que añadió que seguirá protegiendo los activos e intereses estadounidenses durante el alto el fuego en curso.

A su vez, los precios del petróleo subieron este lunes en los mercados asiáticos, tras informes que indican que Estados Unidos endureció su postura en las negociaciones con Irán. Medios estadounidenses reportaron el fin de semana que el presidente Donald Trump envió al país persa una nueva versión de un posible acuerdo que endurece varios puntos de negociación, disipando la expectativa de poner fin rápidamente al conflicto.

El barril de crudo West Texas Intermediate, referencia estadounidense, subió 2,88% a US$89,88. Su equivalente mundial, el Brent, se cotizó en torno a los US$93,38, un aumento de 2,48% desde el cierre del viernes.

Esta suba se da luego de que los precios del petróleo cayeran más de 11% la semana pasada ante la esperanza de un acuerdo que permita la reapertura del estrecho de Ormuz, por donde pasa gran parte del suministro mundial de petróleo y gas.