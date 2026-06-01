Añatuya se prepara para días nublados y lluviosos: pronóstico del tiempo para hoy Lunes 1 de junio de 2026

El clima en Añatuya presenta condiciones nubladas y frescas para el inicio de junio, con lluvias previstas para los próximos días. Los añatuyenses deben prepararse para cambios significativos en el tiempo.
Hoy, en Añatuya, el clima se caracteriza por un cielo cubierto que mantiene a los añatuyenses bajo una atmósfera fresca. Actualmente, la temperatura es de 16.2 °C, aunque la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 9.8 °C.
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Con una humedad del 89%, el ambiente resulta bastante pesado y se prevé que esta condición persista a lo largo del día. Un viento leve de 12.2 km/h del este-noreste contribuye a que la sensación térmica sea más fría.
Para el día de hoy, la temperatura máxima se espera que alcance los 19.4 °C, mientras que la mínima estará en torno a los 14.9 °C. Es fundamental que los añatuyenses se preparen para un clima nublado que podría afectar las actividades al aire libre.
De acuerdo con el pronóstico, el martes 2 de junio se anticipa lluvia moderada a intervalos, con temperaturas mínimas de 15.9 °C y máximas de 17.3 °C. Los añatuyenses deben estar listos para un clima que puede complicar sus desplazamientos.
El miércoles 3 de junio también se prevé lluvia moderada, con mínimas de 14.7 °C y máximas que podrían llegar hasta 22.3 °C. Es recomendable que los habitantes de Añatuya sigan de cerca el desarrollo del clima en los próximos días.