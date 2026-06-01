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Añatuya se prepara para días nublados y lluviosos: pronóstico del tiempo para hoy Lunes 1 de junio de 2026

El clima en Añatuya presenta condiciones nubladas y frescas para el inicio de junio, con lluvias previstas para los próximos días. Los añatuyenses deben prepararse para cambios significativos en el tiempo.

Hoy 08:21

Hoy, en Añatuya, el clima se caracteriza por un cielo cubierto que mantiene a los añatuyenses bajo una atmósfera fresca. Actualmente, la temperatura es de 16.2 °C, aunque la sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 9.8 °C.

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Con una humedad del 89%, el ambiente resulta bastante pesado y se prevé que esta condición persista a lo largo del día. Un viento leve de 12.2 km/h del este-noreste contribuye a que la sensación térmica sea más fría.

Para el día de hoy, la temperatura máxima se espera que alcance los 19.4 °C, mientras que la mínima estará en torno a los 14.9 °C. Es fundamental que los añatuyenses se preparen para un clima nublado que podría afectar las actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico, el martes 2 de junio se anticipa lluvia moderada a intervalos, con temperaturas mínimas de 15.9 °C y máximas de 17.3 °C. Los añatuyenses deben estar listos para un clima que puede complicar sus desplazamientos.

El miércoles 3 de junio también se prevé lluvia moderada, con mínimas de 14.7 °C y máximas que podrían llegar hasta 22.3 °C. Es recomendable que los habitantes de Añatuya sigan de cerca el desarrollo del clima en los próximos días.

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